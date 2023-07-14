Современное архитектурное чудо: это жилье понравится всем, кто любит черный
Источник:Realtor
Архитектурное чудо, известное как Tilt-Shift House в Лос-Анджелесе, было построено в 2017 году. Это полностью чёрный дом с гладкой поверхностью, который не раз награждали за особый дизайн.
Трехуровневый дом площадью 187 квадратных метров имеет четыре спальни и три ванные комнаты. Жилье продают за 2,588 миллиона долларов.
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Единственный в районе
Дом расположен в районе Сильвер-Лейк в Лос-Анджелесе. Он известен своими архитектурными жемчужинами, которые не похожи на все остальные. И это здание является доказательством.
"Можно читать целый монолог по поводу архитектурного значения этого дома. За эти годы он получил много наград", – рассказывает агент по листингу Фил Миссиг.
Интерьер жилья олицетворяет выразительную многоцветную атмосферу. Каждая комната выкрашена в очень эмоциональный цвет. Это то, что делает ее особенной.
Агент по листингу говорит, что потенциальных покупателей на недавнем дне открытой двери особенно привлекла уединенность дома. Он расположен несколько отделенно от других жилищ.
Четыре светлых и просторных спальни расположены на третьем этаже. Также в доме есть кухня, гостиная, ванная, комната для йоги и терраса.