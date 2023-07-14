Современное архитектурное чудо: это жилье понравится всем, кто любит черный

Архитектурное чудо, известное как Tilt-Shift House в Лос-Анджелесе, было построено в 2017 году. Это полностью чёрный дом с гладкой поверхностью, который не раз награждали за особый дизайн.

Трехуровневый дом площадью 187 квадратных метров имеет четыре спальни и три ванные комнаты. Жилье продают за 2,588 миллиона долларов.

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Единственный в районе

Дом расположен в районе Сильвер-Лейк в Лос-Анджелесе. Он известен своими архитектурными жемчужинами, которые не похожи на все остальные. И это здание является доказательством.

"Можно читать целый монолог по поводу архитектурного значения этого дома. За эти годы он получил много наград", – рассказывает агент по листингу Фил Миссиг.

Гостиная темно-синего цвета / Фото The MLS

Интерьер жилья олицетворяет выразительную многоцветную атмосферу. Каждая комната выкрашена в очень эмоциональный цвет. Это то, что делает ее особенной.

Комната для йоги с зелеными стенами / Фото The MLS

Агент по листингу говорит, что потенциальных покупателей на недавнем дне открытой двери особенно привлекла уединенность дома. Он расположен несколько отделенно от других жилищ.

Четыре светлых и просторных спальни расположены на третьем этаже. Также в доме есть кухня, гостиная, ванная, комната для йоги и терраса.

Терраса с зоной отдыха / Фото The MLS