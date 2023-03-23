Этот дом в Британии не могут продать уже 14 лет: в чем причина

Дом в Энфилде находится на рынке с февраля 2009 года, то есть уже 14 лет. Это рекорд среди домов, которые сейчас выставлены на продажу.

В объявлении отмечают, что дом был бы "идеальным семейным жилищем или инвестиционной возможностью. Однако он не вызвал никакого интереса.

Обратите внимание Вопреки войне: сколько новостроек ввела в эксплуатацию КН РИЭЛ в течение 2022 года

Дом не могут продать 14 лет

Жилье маленькое, но не крошечное, вмещает спальню с двухместной кроватью, гостиную, кухню и еще одну спальню.



Спальня с двухместной кроватью / Фото Rightmove

Цена недвижимости составляет около 420 тысяч долларов. Стоимость может показаться высокой, но на самом деле она дешевле, чем многие другие дома такого же размера в столице.

Сооснователь сайта недвижимости Moverly Эд Молине сказал, что цена для людей может показаться действительно высокой, также им может не понравиться интерьер.

Запрашиваемая цена может быть слишком высокой; сама недвижимость может быть слишком уникальной или причудливой, что требует приобретенного вкуса,

– отметил Молине.



Интерьер кухни немного загроможден / Фото Rightmove

Он посоветовал владельцам жилья проверить, продается ли их имущество должным образом и что покупатели имеют всю необходимую информацию.