Звездные архитекторы и скандальное строительство: что известно о стадионах ЧМ-2022 в Катаре

Все 8 стадионов, возведенных в Дохе и на окраинах столицы, станут фоном для международного футбольного турнира, который продлится с 20 ноября по 18 декабря. Среди них – обновленный национальный стадион Катара, а также ряд новых сооружений, созданных известными архитектурными студиями.

Строительство каждого из этих стадионов обернулось рядом скандалов. По данным Guardian, за 10 лет подготовки к ЧМ в Катаре погибли более 6 500 рабочих-мигрантов, работавших над инфраструктурой столицы. По данным Amnesty International, большинство из этих смертей до сих пор не расследованы.

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В конце концов из 12 анонсированных стадионов удалось реализовать 8. Кто проектировал эти объекты и как они выглядят – дальше.

Стадион "Лусаил-Айконик" от Foster+Partners



Стадион "Лусаил-Айконик" от Foster + Partners / Фото Dezeen

Проектируя проект, британские архитекторы вдохновлялись местной архитектурой и исламской культурой. Форма самого большого объекта для проведения ЧМ-2022 воспроизводит вид арабских светильников. Это особенно заметно в темное время суток.

Стадион расположен в 15 километрах к северу от центра Дохи. Здесь могут разместиться 80 тысяч фанатов. Первый матч на стадионе состоялся 22 ноября, также ожидается финал, запланированный на 18 декабря.

Стадион "974" от Fenwick-Iribarren Architects



Стадион "974" от Fenwick-Iribarren Architects / Фото Dezeen

Это один из самых концептуальных стадионов, что проявляется даже в названии. Дело в том, что "974" – это международный телефонный код Катара. Не случайны и контейнеры на фасаде. Таким образом архитекторы отсылают к морской культуре Катара и чтят промышленное наследие порта Дохи.

Ранее в этих контейнерах перевозили материалы на стройплощадку, сейчас они украшают спортивное сооружение, рассчитанное на 40 тысяч мест. К тому же фасад подвергается демонтажу и перепрофилированию, то есть это первый в истории ЧМ полностью разборочный стадион.

30 ноября на стадионе состоится первый матч, также здесь состоится 1/8 финала.

Стадион "Аль-Джануб" от AECOM и Zaha Hadid Architects



Стадион "Аль-Джануб" от AECOM и Zaha Hadid Architects / Фото Dezeen

К югу от центра Дохи в Аль-Вакре расположен стадион "Аль-Джануб" от архитекторов из студий Zaha Hadid Architects и AECOM. Команды пытались продемонстрировать, что объект – часть старейшего поселения Катара, которое являлось экономическим центром Катара до 20 века.

Крыша стадиона полностью отодвигается – таким образом болельщикам и игрокам обеспечат доступ к свежему воздуху и прохладе. Форма арены напоминает традиционные лодки доу – транспорт, который помогал перевозить жемчужины и обогащать населенный пункт.

Площадка на 40 тысяч мест впервые приняла гостей 22 ноября. После турнира стадион станет домашней ареной местной футбольной команды Al Wakrah Sports Club.

Международный стадион Халифа от Дар Аль-Хандаса

Международный стадион Халифа от Дар Аль-Хандаса / Dezeen

Единственное здание, перепрофилированное на чемпионат мира по футболу 2022 года, – это национальный стадион Катара, расположенный в 10 километрах от центра Дохи. Реконструкцией занялся Дар Аль-Хандас – архитектор, проектировавший первоначальный объект 1976 года. Кроме того, он и команда увеличили вместимость стадиона до 40 тысяч мест.

К фасаду добавили новые двойные арки, символизирующие изменчивость эпох, а также современное освещение. Первая игра на обновленном стадионе прошла 21 ноября.

Стадион "Аль-Байт" от Дар Аль-Хандаса



Стадион "Аль-Байт" от Дар Аль-Хандаса / Фото Dezeen

Многопрофильная студия Dar Al-Handasah также создала стадион в Аль-Хоре, где 20 ноября состоялось открытие футбольного турнира. Необычное решение напоминает палатку бедуинов, где можно укрыться от безжалостного солнца пустыни. Это еще одна историческая аллюзия, намекающая на кочевые племена Катара.

Внутри оборудовано 60 тысяч мест на четырех трибунах. Мобильная крыша оснащена технологией охлаждения, а для фасада использован политетрафторэтилен и стекловолокно. Планируется, что после чемпионата мира ярус сидений будет снят, а на месте стадиона построят гостиницу.

Стадион "Аль-Тумама" от Ибрагима М. Джайда



Стадион "Аль-Тумама" от Ибрагима М. Джайда / Фото Dezeen

Катарский архитектор Ибрагим М. Джайда представил красивейший концепт стадиона с ажурными узорами гахфии – традиционного головного убора, который носят мусульманские мужчины в этом регионе. По словам архитектора, уникальный дизайн имеет и функциональное предназначение и защищает болельщиков от солнца. Кроме того, стадион обеспечивает экономию пресной воды на 40% по сравнению с обычными стадионами. Этот эффект достигается посредством использования оборотной воды для орошения зеленых насаждений.

Стадион на 40 000 мест был открыт 22 октября 2021 года. В раках Мундиаля арена примет 8 матчей, в том числе 1/4 финала.

Стадион "Ахмада бин Али" от Pattern Design и Ramboll



Стадион "Ахмада бин Али" от Pattern Design и Ramboll / Фото Dezeen

Британская архитектурная студия Pattern Design и инженерная фирма Ramboll спроектировали "декоративный" стадион на окраине Дохи. Сооружение должно стать "Воротами в пустыню", который должен показать путь болельщикам.

Одной из основных особенностей дизайна является традиционный плетеный фасад Накш, напоминающий золотую рыболовную сетку. По задумке авторов проекта, узоры отражают разные аспекты жизни страны – важность семьи, красоту пустыни, местную флору и фауну.

Как и другие площадки, арена будет искусственно охлаждаться, чтобы обеспечить комфорт игроков и 40 тысяч посетителей. Первую игру можно было наблюдать 21 ноября.

Образовательный городской стадион от Fenwick-Iribarren Architects and Pattern Design

Образовательный городской стадион от Fenwick-Iribarren Architects and Pattern Design / Фото Dezeen

Стадион Education City, называемый "алмазом в пустыне", является восьмым и последним местом проведения чемпионата мира по футболу в Катаре. Он расположен в оживленном районе Эр-Райяна в окружении университетов, исследовательских центров и спортивных организаций.

Фасад состоит из ромбовидных панелей, заимствованных из традиционной арабской архитектуры. Это поможет отражать солнечный свет днем. К тому же, панели будут освещаться ночью. При этом освещение будет изменяться в зависимости от положения солнца.

Емкость арены рассчитана на 40 тысяч зрителей, но после турнира стадион видоизменят.