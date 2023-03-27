Не делайте этого дома: что не рекомендуют профессиональные клинеры

Уборку не любят многие люди. Но ее можно сделать гораздо проще, если заранее продумать некоторые моменты.

Аманда Дэй, профессиональная клинерша с 25-летним стажем, призналась, что никогда бы дома не держала этого. Делимся ее списком, который может помочь вам во время планировки дизайна.

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Что не нужно иметь дома

Черная или белая мебель

На всем белом может быть больше грязи и оно потребует более частой уборки, что может привести к более быстрому износу этих предметов. К примеру, белые кухонные шкафчики трудно содержать в чистоте и исходном виде, а вот краска может повредиться, если мыть их слишком часто,

– говорит эксперт.

Черная мебель, хотя может добавить элегантности и современности дизайна, тоже будет создавать проблемы в уборке. На таких предметах будет больше разводов, отпечатков пальцев и жира. Вместо черного и белого декора лучше выбирать, например, нейтральный бежевый, являющийся "золотой серединой".

Кучу мелочей

Статуэтки, фотографии в рамках, свечи, коллекционные вещи и другие мелочи станут вашей головной болью во время уборки, ведь они будут загромождать дом и становится магнитами для пыли. Альтернативный вариант – оставить на виду самое главное, а остальное спрятать в закрытый шкафчик, где не будет активной циркуляции воздуха и не так сильно будет накапливаться пыль.

Ковер в ванной

Если вы задумались над приобретением ковра в ванную комнату, то, возможно, покупку стоит отложить или вообще отказаться. Эксперт отмечает, что стоит убрать, как минимум, ковер вокруг туалета, ведь он является рассадником бактерий и плесени.



Не держите ковер в ванной / Фото Pexels

Белое на полу

Белый ковер – очень плохая идея. С течением времени он теряет цвет. А если он еще и ворсист, то выводить пятна невероятно сложно. Белая плитка – тоже не самый лучший вариант. Какой бы красивой она ни была, на ней видны каждый волосок и любая грязь.

Раздвижная дверь в душе

Не ставьте себе такую стеклянную дверь в душевой кабине. Хотя это сэкономит вам пространство и поможет предотвратить протечку воды, убирать ее будет сложно, особенно дорожки, по которым она передвигается. Там традиционно скапливается плесень и грибок.

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Мраморные столешницы

Стильное, но не практическое решение. В отличие от других материалов, мрамор деликатный и пористый. Поэтому он более склонен к царапинам, пятнам и повреждениям. Если он обесцвечивается и покрывается пятнами, замена будет стоить немало. Столешницы на базе ДСП с узорами мрамора будут прекрасной альтернативой – легкие в уходе и гораздо дешевле.