Аманда Дей, професіональна клінерка з 25-річним стажем, зізналась, що ніколи вдома не тримала б цього. Ділимось її списком, який може допомогти і вам під час планування дизайну.

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Що не потрібно мати вдома

Чорні чи білі меблі

На всьому білому може бути більше бруду і воно потребуватиме частішого прибирання, що може призвести до швидшого "зношення" цих предметів. Наприклад, білі кухонні шафки важко утримувати в чистоті й початковому вигляді, а от фарба може пошкодитися, якщо мити їх надто часто,

– каже експертка.

Чорні меблі, хоч можуть додати елегантності й сучасності дизайну, теж створюватимуть проблеми у прибиранні. На таких предметах буде більше розводів, відбитків пальців та жиру. Замість чорного і білого декору краще обирати, наприклад, нейтральний бежевий, який є "золотою серединою".

Купу дрібниць

Статуетки, фотографії у рамках, свічки, колекційні речі та інші дрібниці стануть вашим головним болем під час прибирання, адже вони захаращуватимуть дім та ставатимуть магнітами для пилу. Альтернативний варіант – залишити на видноті найголовніше, а решту заховати у закриту шафку, де не буде активної циркуляції повітря й не так сильно нагромаджуватиметься пил.

Килим у ванній

Якщо ви задумались над придбанням килима у ванну кімнату, то, можливо, покупку варто буде відкласти або й взагалі відмовитись. Експертка наголошує, що варто прибрати, як мінімум, килим навколо туалету, адже він є розсадником бактерій та плісняви.



Не тримайте килим у ванній / Фото Pexels

Біле на підлозі

Білий килим – дуже погана ідея. З часом він втрачає колір. А якщо він ще й ворсистий, то виводити плями неймовірно складно. Біла плитка – теж не найкращий варіант. Якою б красивою вона не була, на ній видно кожну волосинку та будь-який бруд.

Розсувні двері у душі

Не ставте собі такі скляні двері у душовій кабіні. Хоч це заощадить вам простір і допоможе запобігти протіканню води, прибирати її буде складно, особливо доріжки, по яких вона пересувається. Там традиційно накопичується цвіль та грибок.

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Мармурові стільниці

Стильне, але не практичне рішення. На відміну від інших матеріалів, мармур делікатний і пористий. Через це він більш схильний до подряпин, плям і пошкоджень. Якщо він знебарвлюється та покривається плямами, заміна коштуватиме чимало. Стільниці на базі ДСП з візерунками мармуру будуть чудовою альтернативою – легкі у догляді та набагато дешевші.