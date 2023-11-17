Три предмета, которые никогда не следует хранить в коридоре

Очень часто коридор становится очагом беспорядка, особенно если там есть большой шкаф. Однако ваша прихожая должна быть уютным помещением, где все упорядочено.

Чтобы сделать коридор стильным и практичным, избегайте чрезмерного декорирования и хранения лишних вещей. Эксперты назвали предметы, которые действительно излишни в этом помещении.

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Журналы, газеты или ненужные документы

Ничто так не создает беспорядок как куча бумаги. Вместо того, чтобы хранить журналы или бумажки в коридоре, сортируйте их сразу после покупки или получения.

"Выбрасывайте нежелательную почту, перерабатывайте конверты или открытки и храните любые платежки или важные документы в предназначенную для этого папку или ящик", – говорят эксперты.

Хрупкие предметы

Прихожая является зоной с интенсивным движением людей, поэтому здесь нельзя хранить хрупкие предметы. Вероятность их повреждения в этом помещении выше, чем у других.

"Никогда не храните ценные произведения искусства, деликатные артефакты, личные документы или ценные украшения в подъезде. Эти предметы подвергаются риску падения, кражи и повреждения из-за влияния колебаний температуры", – отметили специалисты.

Ключи

Это именно та вещь, которую можно легко потерять в коридоре, а что хуже – в прихожей их могут украсть. Кроме того, если у вас нет специального места для хранения ключей, вы можете тратить время и энергию на поиск всякий раз, когда вам нужно будет выйти из дома.

Подумайте над тем, чтобы найти постоянное место для хранения ключей. Оно должно быть надежным, а следовательно скрытым.