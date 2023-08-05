Дофаминовый декор: что известно о новом тренде интерьера, который делает нас счастливыми

Тренды меняются постоянно, но наши предпочтения остаются. Поэтому следует вдохновляться тенденциями, а не руководствоваться ими. Идея дофаминового декора состоит в том, чтобы выбирать то, что приносит нам счастье.

Создание пространства, которое наполняет радостью – вот главная цель. Используйте цвета, формы, узоры, которые вас оживляют. Дофаминовый декор имеет несколько точек опоры, то есть признаков, которые ему характерны, но упор ставят на индивидуальных предпочтениях.

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Что такое дофаминовый декор

Декор Dopamine представляет собой противоположность печального серого или бежевого декора. Он красочный, веселый и наполненный индивидуальностью.

"Тенденция "дофаминового декора" действительно сводится к выбору декоративных акцентов и объектов, которые действительно делают вас счастливыми", – говорит дизайнер Кэти Куо.

Дизайнер Джошуа Смит подробнее рассказывает, объясняя, что наше восприятие красоты и то, как мы внедряем ее в наши дома, действительно может оказать трансформационное влияние на наше психическое, эмоциональное и духовное счастье.

У каждого, кто создает "дофаминовую комнату" свой взгляд на красоту / Фото Brooke Copp Barton

"Когда я проектирую, то использую серию из примерно 40 вопросов к заказчикам, например о любимых цветах, узорах, текстурах. Среди них есть также вопросы о любимых воспоминаниях, отпуске с детства, путешествиях, любимых моментах на работе и т.д. Это помогает мне понять, что клиенты любят и ценят, то, что заставляет их чувствовать себя хорошо», – говорит Джошуа Смит.

Коридор с дофаминовым декором / Фото Folding Chair Design

Несмотря на то, что дофаминовый декор сосредоточен на смелых, ярких цветах, которые, как доказано, оказывают положительное влияние на ваше настроение, это не означает, что эти помещения также не могут быть мягкими и нежными.

"Дизайн с яркими цветами может быть успешен только при правильном балансе", – объясняет эксперт Ройзен Лафферт.

Одно из главных правил дофаминового декора – украшать свой дом вещами, которые вам нравятся и говорят о вашей личности. Не зацикливайтесь на тенденциях и не покупайте декор, который для вас ничего не значит.

"Будьте верны себе… Великолепным источником вдохновения для вашего интерьера может быть ваша собственная коллекция произведений искусства или модной одежды или даже набор винтажных дизайнерских шелковых шарфов", – убеждают дизайнеры.



Дофаминовый декор полон индивидуальности / Фото Kingston Lafferty Design