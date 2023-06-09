Какой цвет любят использовать самые лучшие мировые дизайнеры интерьера: вот ответ

Есть много цветов, которые дизайнеры интерьера любят использовать. Но именно этот тон они любят по-особому, очевидно потому, что он символизирует энергию и оптимизм.

Теплые цвета дарят такое чувство, будто человек возрождается. Так что добавить в свой дом солнечного оттенка – это лучшее решение. Догадались, о каком будет идти речь?

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Известные дизайнеры обожают желтый

В своей книге "Рецепты декорирования" консультант по цвету Джоа Стадхолм отмечает, что мы используем более сильные оттенки, когда обустраиваем наш дом.

Было проведено много исследований по теме, как цвета влияют на наше настроение. Солнечные оттенки обладают особой силой и дарят только позитив. Поэтому неудивительно, что все больше и больше людей тянутся к желтой краске.



Есть много оттенков желтого, которые можно покрасить стены / Фото Paint & Paper Library

Дизайнер Энди Гринолл соглашается: "Желтый – это цвет, который пробуждает счастье и дарит ощущение позитива. Он идеально подходит для участков дома, где много активности и общения". К примеру, это может быть кухня и столовая, чтобы добавить энергии и бодрости с самого утра.

Несмотря на то, что в последнее время популярность желтого возродилась, сам оттенок не нов. Он является одним из самых уважаемых оттенков в истории. Мировые дизайнеры интерьера рекомендуют.

Желтые стены и темный пол создают отличный контраст / Фото Nicola Harding

"Это цвет, заряжаемый энергией, он лучше работает в комнате, в которой вы не бываете часто, или как цвет акцента. Он улучшает мое настроение каждое утро!" – говорит специалист Никола Хардинг.