5 цветов ковров, которых следует избегать: рассказывают дизайнеры

Сейчас ковер используют не только как напольное покрытие. Это отличное дополнение к интерьеру, которое следует уметь подбирать.

Немногие напольные покрытия могут сравниться с широким выбором цветов, узоров и текстур, которые предлагает ковер. Хотя большинство людей до сих пор выбирают ковры нейтрального оттенка, начинают появляться новые тренды.

Традиционные серые и каменные тона сейчас заменяют бежевыми, темно-коричневыми и золотистыми оттенками. Более популярными становятся ковры ярких цветов, что создает хороший контраст на фоне стен. Узнайте, какие цвета не стоит выбирать и что дизайнеры предлагают вместо этого.

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Популярный бежевый вместо серого

Бежевый цвет начали воспевать еще в конце 2022 года. В новом году он заменяет серый.

Бежевый дарит ощущение покоя и функциональности, которых не может дать ни один другой оттенок,

– говорит руководитель отдела креативного дизайна Эмма Кэссиди.

Бежевый цвет популярен в 2023 году / Фото Rikki Snyder

Избегайте белого

Белый – один из самых популярных оттенков в дизайне интерьера, но именно ковер такого цвета очень быстро загрязняется. Кроме того, он вызывает чувство холода.

"Когда работаю с нейтральными цветами, мое единственное правило – избегать белого пола. В жилом помещении вам нужен такой оттенок, чтобы придать немного больше глубины и тепла", – говорит дизайнер интерьера Рэйчел Чадли.

Выбирайте землистые оттенки вместо красного

Красный цвет – единственный, который нельзя использовать в большом количестве. Красный считают стрессовым цветом и плохо влияющим на наше мышление.

Вместо красного следует выбрать все оттенки коричневого. Эти цвета являются тонким намеком на природу и прекрасно дополняют деревянную мебель в доме.



Ковер светло-коричневого оттенка / Фото Edward Bulmer's London Brown

Не покупайте черный

Черный ковер может показаться отличным вариантом, потому что на нем вроде бы не видно грязи и мусора. На самом деле он еще хуже белого, особенно если у вас есть домашние животные.

Если вы очень любите черный цвет, то используйте его в интерьере где-нибудь, но только не на полу.

Фиолетовый замените на синий

Фиолетовый пол, возможно, был ключевым трендом в девяностых, но точно не сейчас. Этот цвет сложно сочетать с другими оттенками, особенно в жилом помещении.

Синий – отличный цвет, которым можно заменить фиолетовый. Он создает невероятный контраст на фоне светлых стен и обладает успокаивающими свойствами, уменьшает психический стресс и напряжение.