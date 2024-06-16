Цвет темной кухни Дженнифер Энистон доминирует в трендах: что это за оттенок

Актриса Дженнифер Энистон позаботилась о действительно эстетическом интерьере кухни. Больше всего дизайнеров поразил один из основных цветов, который выбрала звезда.

Дизайнеры говорят, что кухня Энистон прекрасно сохраняет атмосферу оригинальной схемы этого дома 1965 года. В то время как эстетика середины века занимает центральное место, черная цветовая схема становится настоящей изюминкой интерьера.

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Черный цвет – один из основных на кухне актрисы

Если в правильном месте добавить черный цвет во внутреннее пространство, произойдет что-то магическое.

Великолепный контраст между более светлыми объектами на темном фоне подчеркивает уникальные качества материалов и мелкие детали, которые вы могли не заметить в заполненном светом красочном пространстве,

– объясняет креативный директор британского производителя красок Dulux Марианна Шиллингфорд.

По словам дизайнеров, смелая черная схема может добавить вашему пространству "элегантной уверенности, как ни один другой цвет". Вне всякого сомнения, декорирование черным цветом является трендом этого сезона.



Черный актриса выбрала основным для интерьера кухни / Фото archdigest

Если вы не готовы к черному цвету в таком количестве, как у Дженнифер Энистон, можно добавить лишь небольшие вкрапления. Даже маленькие детали создадут эффект четкости и драматизма.

Выбор дверной рамы, полок или оконных рам черного цвета оживляет пространство, – добавляет Элисон Теверини из лондонской архитектурной студии Milward Teverini.

Черный цвет важно всегда уравновешивать светлыми тонами, как это видим на кухне Дженнифер Энистон. Потолок у актрисы белый, а часть мебели – светлого древесного оттенка.

На черной краске не стоит экономить. Темные цвета печально известны тем, что на них заметны следы от пальцев и всевозможные потертости. А если краска еще и не качественная, то недостатки более заметны.