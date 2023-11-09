Темные или светлые: эксперты рассказали, какие кухонные столешницы лучше выбирать

О цвете столешницы нужно хорошо подумать, прежде чем ее установить, ведь потом может быть поздно. Кухонная столешница это не только рабочее место, но и декоративный элемент, который должен уместиться в вашем интерьере.

От светлого натурального камня, кварца и композитных материалов до теплой древесины и темного гранита – очень много материалов и цветов на выбор, каждый из которых имеет преимущества и недостатки. Дизайнеры решили рассказать, какие кухонные столешницы будут самыми лучшими именно в вашем случае: светлые или темные.

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Светлые или темные столешницы

Нет строгих правил относительно того, какой цвет столешницы обязательно нужно брать. В конце концов это зависит от личных предпочтений, вашего стиля и цвета интерьера, а также от атмосферы, которую вы пытаетесь создать.

Однако существуют определенные советы по поводу того, как оформить дизайн кухни. Они будут зависеть от выбранного материала и цвета кухонных шкафов до размера и уровня освещенности в комнате. Каждая деталь в вашей кухне имеет значение. Если вы хотите создать пространство, где все гармонично сочетается, то следует придерживаться этих правил.

Натуральные, но изысканные, более светлые цвета, такие как бежевый, серый и белый, создадут ощущение безмятежности и покоя. Они вневременно и прекрасно сочетаются с другими цветами и могут сами по себе подчеркнуть тонкие детали,

– говорит дизайнер и эксперт Мор Кришер.

Если вы выбираете современный дизайн, то обратите внимание на полированную световозвращающую столешницу белого цвета. Если же предпочитаете неизменный традиционный дизайн, то деревянная столешница в деревенском стиле или натуральный камень будут идеальным выбором.



На фоне темной кухонной мебели великолепны светлые столешницы / Фото Caeserstone

Светлые столешницы популярнее темных, но в мире дизайнов они также имеют место. "Черные столешницы прекрасно смотрятся на фоне более светлых деревянных шкафов вместе с металлическими акцентами из латуни и стали. Они могут быть базовыми или изысканными, смелыми или элегантными, индустриальными или классическими, традиционными или современными", – добавляет Мор Кришер.

Итак, выбор цвета столешниц зависит от многих факторов. Подумайте о том, какой стиль и настроение дизайна вы хотите создать. Тогда вы поймете, какая именно столешница вам нужна.