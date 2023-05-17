Цвета подушек, которых следует избегать в гостиной: дизайнеры делятся советами

Гостиные должны, прежде всего, быть просторными и стильными. Поэтому существуют определенные правила выбора цветов подушек. Есть тона, которые дизайнеры не советуют использовать по ряду причин.

В общем, выбирая цвета диванных подушек, вы должны учитывать три вещи, рассказывает дизайнер интерьеров Артем Кроповинский.

Во-первых, важно выбрать вечные цвета, которые всегда будут актуальны. Во-вторых, выбирайте цвета, которые не требуют ухода и не видны грязи или пятен. И третье – важно учитывать стиль вашей комнаты. Вот цвета подушек, которые следует избегать.

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Белый

Здесь все просто: подушки белого цвета быстро загрязняются.

"Даже при регулярной чистке белые подушки подвержены появлению пятен и изменению цвета, из-за чего они могут выглядеть поношенными и грязными", – говорит дизайнер Исфира Дженсен.

Лучше выберите грязно-белый, бежевый или даже серый. Эти легкие нейтральные цвета дают схожий эффект.

Голубой

Голубой цвет считают самым расслабляющим. Поэтому купить подушки такого цвета кажется вполне логичным. Однако голубой цвет бывает разного оттенка и вы можете просто не угадать с насыщенностью.

Голубые подушки могут испортить интерьер / Фото Rachael Smith

Красный

Энергичные цвета, такие как красный, желтый и оранжевый, могут быть отличным выбором, если вы хотите сделать комнату яркой и привлекающей внимание. Однако это может иметь обратный эффект, если сделать слишком много ярких акцентов. Лучше с этим не экспериментировать.

"Вместо этого подумайте об использовании умиротворяющих цветов, таких как синий и зеленый. Эти цвета могут способствовать ощущению покоя и благополучия", – говорят эксперты.

Подушки разных цветов и узоров

Не стоит сторониться подушек с узорами, но здесь тоже стоит иметь меру. Многие вещи разных цветов и принтов создадут "визуальный хаос" в гостиных.

Подушки разных цветов и принтов не стоит совмещать между собой / Фото Otto