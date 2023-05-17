Загалом, вибираючи кольори диванних подушок, ви маєте враховувати три речі, розповідає дизайнер інтер'єрів Артем Кроповінський.

По-перше, важливо вибрати вічні кольори, які завжди будуть актуальні. По-друге, вибирайте кольори, які не вимагають догляду та на яких не видно бруду чи плям. І третє – важливо враховувати стиль вашої кімнати. Ось кольори подушок, які варто уникати.

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Білий

Тут все просто: подушки білого кольору швидко забруднюються.

"Навіть при регулярному чищенні білі подушки схильні до появи плям і зміни кольору, через що вони можуть виглядати поношеними та брудними", – каже дизайнерка Ісфіра Дженсен.

Краще оберіть брудно-білий, бежевий або навіть сірий. Ці легкі нейтральні кольори дають подібний ефект.

Блакитний

Блакитний колір вважають таким, що найбільше розслабляє. Тому купити подушки такого кольору здається цілком логічним. Проте блакитний колір буває різного відтінку й ви можете просто не вгадати з насиченістю.

Блакитні подушки можуть зіпсувати інтер'єр / Фото Rachael Smith

Червоний

Енергійні кольори, такі як червоний, жовтий і помаранчевий, можуть бути чудовим вибором, якщо ви хочете зробити кімнату яскравою й такою, що привертатиме увагу. Однак це може мати протилежний ефект, якщо зробити надто багато яскравих акцентів. Краще з цим не експериментувати.

"Замість цього подумайте про використання заспокійливих кольорів, таких як синій і зелений. Ці кольори можуть сприяти відчуттю спокою та благополуччя", – говорять експерти.

Подушки різних кольорів та візерунків

Не варто цуратися подушок з візерунками, але тут теж варто мати міру. Багато речей різних кольорів та принтів створять "візуальний хаос" у вітальнях.

Подушки різних кольорів та принтів не варто поєднувати між собою / Фото Otto