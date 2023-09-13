Яркий шартрез: какой вид имеет оттенок, мгновенно привлекающий внимание

Шартрез – яркий желто-зеленый оттенок, названный из-за сходства с цветом французского травяного ликера. Он олицетворяет особый и энергичный характер, который может прекрасно оживить и освежить комнату.

Цвет шартрез, о котором многие, возможно, не слышали, всегда присутствовали в мире дизайна, но не всегда был одним из самых популярных. Последние цветовые тенденции 2022 года показывают, что смелые, яркие цвета снова стали актуальны, поэтому дизайнеры решили рассказать о шартрезе.

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Особый оттенок шартрез

В цветовом круге шартрез расположен посередине между двумя цветами: желтым и зеленым. Поскольку желтый цвет является основным, а зеленый – вторичным, шартрез считают третичным цветом.

Поскольку шартрез – это "смесь". Доступно много разных оттенков, с которыми он может сочетаться. Это все тона, которые используются в сочетании с желтым и зеленым.

Наташа Брэдли, психолог цвета в Lick Paint, утверждает: "желтый цвет влияет на наши эмоции и является отличным выбором для кухонь, особенно если там мало естественного освещения. Он яркий и веселый и приносит позитив в сердце дома". В сочетании с естественным зеленым образуется просто идеальный тон.

Дверь, окрашенная в шартрез / Фото Future

Шартрез может сделать более интересным вид как традиционных, так и современных интерьеров. Его можно совмещать с другими смелыми, яркими оттенками или более нейтральными, спокойными цветами.

В цветовом круге дополнительные цвета расположены друг напротив друга. Поскольку шартрез в желто-зеленой части, противоположными, дополнительными цветами для него могут быть красно-фиолетовый и сине-фиолетовый.

Синяя спальня с шартрезовыми покрывалами на кровати / Фото Future

Спальня в нейтральных тонах со шартрезовым диваном и акцентной подушкой на кровати/ Фото Future