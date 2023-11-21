Есть ли шкафы быть такого же цвета, как стены: вот ответ

Чаще цвет стен и шкафов либо совпадает, либо сочетается, создавая контраст. Дизайнеры рассказали, стоит ли выбирать однотонность.

Каков вердикт экспертов относительно того, должны ли шкафы быть одного цвета со стенами? Существуют веские аргументы в пользу одного тона. Однако шкафы и стены могут контрастировать – такой вариант тоже имеет много преимуществ. Так что окончательного ответа нет, потому что все зависит от того, что вам больше нравится, какого размера комната, какой уровень освещения в помещении и другое.

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Преимущества того, что шкафы имеют цвет стен

Использование одного цвета может быть очень полезно для маленьких спален. "Сочетание с нейтральными оттенками нежно-серого или теплого бежевого – хорошая идея, чтобы создать иллюзию большего пространства", – говорит дизайнер интерьера Артем Кроповинский.

Также это отличный способ создать в комнате спокойную атмосферу. "Соответствие цвета вашего шкафа к цвету стен может создать гармоничный и целостный вид в вашей спальне", – говорит дизайнер интерьера Эллисон Монтгомери.

Однотон также может быть хорошим выбором для минималистской спальни. "Сочетание этих двух элементов может быть частью создания спокойной, свободной от беспорядка среды, являющейся символом минимализма", – говорит руководитель отдела интерьеров Homes & Gardens Гебе Хаттон.

Если ваша комната темная, то следует покрасить стены в светлый цвет и выбрать такую же мебель. Помещение сразу станет более просторным и визуально большим.

Преимущества того, что шкафы темнее стен.

Артем Кроповинский все же склоняется к выбору разных оттенков. "Наилучшим вариантом для комнаты будет использование шкафов контрастного цвета, которые разграничивают отдельные участки пространства, особенно если комната большая. Подумайте об использовании темно-синих шкафов на фоне бледно-желтой стены", – советует дизайнер.

Контрастное цветовое сочетание / Фото Semihandmade

Контраст может внести энергию в дизайн комнаты. "Если вы предпочитаете более динамичное и привлекательное пространство, контрастные цвета могут помочь достичь этого", – говорит дизайнер Илия Мундут.

Совместив светлый и темный цвета, вы можете создать индивидуальный и стильный дизайн. "Контраст между цветом вашего шкафа и цветом стен может придать вашей спальне визуальный интерес и покажет индивидуальный стиль", – говорит Эллисон Монтгомери.