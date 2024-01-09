Эти привычные цвета штор могут испортить вашу комнату: узнайте, какие именно и почему

Выбрать цвет штор достаточно легко, и гораздо труднее подобрать правильный тон, который будет подходить к цветовой гамме в комнате. Если это сделать неправильно, то даже бежевые шторы могут испортить вид комнаты.

Шторы служат обрамлением для окон и часто задают тон всей комнате. Узнайте, как тот или иной оттенок может испортить интерьер, когда мы выбираем опрометчиво.

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Бежевый

Многие выбирают шторы нейтральных тонов с мыслью, что с ними трудно ошибиться. Однако часто занавески бежевого оттенка просто сливаются с цветом стен, который чаще всего тоже нейтральным.

Это приводит к отсутствию контраста и может сделать пространство плоским и скучным. Вместо этого подумайте о том, чтобы выбрать шторы более насыщенного цвета, чтобы оживить комнату,

– отметил нью-йоркский дизайнер Артем Кроповинский.

Многие дизайнеры согласны с Артемом, говоря, что "нейтральные шторы, слишком плотно прилегающие к стене, могут придать комнате однотонного и плоского ощущения". Лучше выбирать шторы более темного или более светлого оттенка, чем стена.

Синий

Некоторые оттенки синего могут казаться слишком прохладными и стерильными, в то время как другие – смелыми и визуально потрясающими. Выбирая синие шторы, учитывайте насыщенность и общую цветовую гамму комнаты.

Дизайнеры советуют выбирать мягкий голубой, который создает ощущение покоя и беззаботности для спален. Для гостиных можно выбирать чернильно-голубой в случае, если вы хотите добавить драматизм и изысканность.

Также учитывайте количество дневного света, попадающего в комнату. Избегайте темно-синих оттенков в помещении, где проникает мало природного света, – комната станет очень темной.

Красный

Смелые цвета нуждаются в очень осторожном подходе. "Красный – это мощный цвет, который может чрезмерно привлекать внимание и напрягать, если использовать его яркие оттенки. В свою очередь, глубокий винно-красный может добавить богатства и изящества пространства", – говорит Артем Кроповинский.

Алые шторы в спальне могут быть неудачным выбором / Фото James Merrell