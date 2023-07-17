Какой цвет штор выбрать, если стены серые: советы от дизайнеров

Серые стены выглядят красиво во всем доме, как в больших, так и маленьких комнатах. Они являются отличным нейтральным основанием для многих цветов штор.

"На рынке так много серых цветов, некоторые из них очень холодные синие, а другие очень теплые. Оттенки Gray Owl и Chelsea Gray Бенджамина Мура – два моих любимых серых цвета. Первый – очень классический, очень светлый теплый серый, тогда как Chelsea Gray мрачным средне темно-серым", – рассказывает дизайнер Сидни Маркус.

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Даже если вы выбрали серый цвет, который хотите использовать в своей спальне или гостиной, то работа еще не закончена. В конце концов, окна в комнате нуждаются в шторах, и вы можете не знать, какой цвет лучше всего дополнит серый. Профессионалы по дизайну рассказывают дальше.

Оттенки белого

Как отмечает дизайнер Кэтрин Гудселл, "белые драпировки на серой стене мгновенно становятся классическими и свежими". Можно выбирать, например, грязно-белые и серебристо-белые шторы.

Многие дизайнеры не могут устоять перед цветом слоновой кости. "Он смягчает пространство и создает ощущение роскоши, что сразу усиливает чувство комфорта. Мы считаем, что серые стены и шторы цвета слоновой кости – это вечная классика, которая вам никогда не надоест", – заявили дизайнеры.

Шторы грязно-белого цвета / Фото Brynn Olson

Темно-синий

Выбирая шторы насыщенного оттенка, подумайте и над текстурой. "Бархатные шторы вызывают восхищение. Насыщенный темно-синий хорошо сочетается с серыми стенами", – делится дизайнер Ленс Томас. Выбирайте изысканное, призывает эксперт.

Прекрасный контраст на фоне серой стены / Фото Thomas Guy Interiors

Овсянка

Это просто невероятный, теплый цвет, идеально смотрящийся на фоне светло-серых стен на мебели. Шторы в цвете овсянки добавили необходимую текстуру, заслонили полуденное солнце и окутали пространство теплом», – говорит дизайнер Трейси Моррис.

Если вы любите смелые оттенки, то можете приобрести шторы кораллового цвета. На такое сочетание решится не каждый, но результат будет вау.

Шторы в цвете овсянка / Фото Greg Powers Photography