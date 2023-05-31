Какой цвет вызывает гнев: этот мощный тон следует использовать с осторожностью

Цвета имеют свойство вызывать у нас разные эмоции. Это могут быть положительные чувства, а может быть и агрессия или ярость.

Какие цвета могут раздражать? По мнению психологов по этому вопросу, есть только один тон вызывающий ярость.

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Какой цвет может вызвать раздражение и гнев

Если вы чувствовали злобу, разочарование и чрезмерное возбуждение, просто сидя в комнате с красными стенами, то вы точно не одиноки. Красный цвет насыщенный и агрессивный. Он часто напоминает нам об опасности, поэтому он используется в предупредительных знаках и сигналах светофора.

Специалисты сходятся во мнении, что красный цвет вызывает реакции в организме, похожие на то, что мы ощущаем во время стресса. Это может быть учащенное сердцебиение, обострение чувств и даже повышение температуры тела.

Красный считается самым агрессивным цветом. "Это единственный цвет, с которым мы не можем жить, если его много", – говорит специалист по психологии цветов, преподаватель и автор бестселлера "Маленькая цветная книга" Карен Галлер,

Но это не значит, что вы не должны использовать красный цвет в интерьере. Просто это следует делать с помощью декора, то есть в меньшем количестве. Также не стоит красить в красную детскую спальню или игровую комнату. "Он разражается энергией и может вызвать слишком активное воображение", – считают эксперты.



Используйте красный для акцентов / Фото Laura Stephens