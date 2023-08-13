Какие цвета будут трендовыми для ковров в 2024 году: ответ дизайнеров

Хотите купить новый ковер? Если да, то обратите внимание на эти советы от дизайнеров интерьера. Они рассказали о новых тенденциях цвета на 2024 год.

Напольные покрытия являются важным компонентом во всех идеях декора вашего дома. Выбирая его, хорошо думайте над цветом. Учитывайте тона комнаты, стиль дизайна и обращайтесь к трендам. Вот какие оттенки будут актуальны в 2024 году.

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Светлые и землистые оттенки: слоновая кость, бежевый и светло-коричневый.

Похоже, что эти оттенки никогда не выйдут из моды. Дизайнеры подтвердили, что они будут популярны также в 2024 году.

Британская дизайнер интерьеров Наоми Эстли Кларк говорит: "Ничто не может сравниться с ковром нейтральных тонов, особенно в спальнях, где создание спокойной атмосферы является ключевой задачей".

Нейтральный ковер представляет собой отличный фон для яркой или насыщенной мебели, интересного или узорного декора. Это идеальное чистое напольное полотно.

Темные натуральные: моховый и оливковый

Некоторые дизайнеры прогнозируют возрождение более темных землистых тонов для ковров в 2024 году. Популярными будут моховые и оливковые.

Создать схему комнаты вокруг ковра более насыщенного цвета, конечно, сложнее, но результат может быть поистине невероятным. Моховые и оливковые ковры будут уместны в уютных гостиных или в коридорах, на лестнице. Они создадут легкую и расслабляющую атмосферу, как будто вы гуляете по лесной лужайке.

Теплые: сиена, умбра и терракотовый.

Эксперты говорят, что более светлые и более теплые оттенки придадут комнате ощущение простора и роскоши. Выбирайте интересные цвета, такие как: сиена, умбра и терракота.

"В следующем году мы увидим больше цветов карамели, шафрана, сиены и терракоты. Они уместны в основном для ретрообраза, но если вы знаете, как их сочетать правильно, то можете создать идеальный дизайн", – говорят дизайнеры.

У дивана кремового цвета вы можете постелить терракотовый ковер. Также можете поставить темно-зеленые кресла на карамельный коврик – одно из самых модных сочетаний.