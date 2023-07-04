Три цвета, в которые дизайнеры призывают красить маленькую комнату

В небольшом доме очень легко допустить ошибку в цвете краски. Ведь для маленьких помещений подобрать правильный тон не так-то легко. Есть цвета, которые еще больше уменьшают пространство или делают его мрачным.

Даже профессионалам нужно время, чтобы принять решение о выборе цвета. Следует многое учитывать: размер и форму пространства, доступное естественное освещение и тип. Здесь дизайнеры интерьеров, декораторы и психологи цвета на основе опыта назвали лучшие цвета для покраски маленьких комнат. Варианты – беспроигрышные.

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Зелено-серый

У чистого серого цвета нет положительных качеств, говорит специалист по психологии цветов Карен Галлер. По ее словам, большинство людей чувствуют себя удрученно и хотят впасть в спячку, когда вокруг все серое. Это чувство только усугубляется в маленькой комнате.

Есть определенные оттенки серого, которые выглядят свежо и современно. Например, дизайнеры обожают серо-зеленую цветовую палитру, чтобы создать ощущение покоя в маленьком доме.

Серо-зеленые стены в спальне / Фото Angel O'Donnell

Нежно-розовый

Теплые и привлекательные розовые оттенки представляют собой универсальный и красивый фон для более ярких акцентных цветов. Нежно-розовый является отличным вариантом для покраски маленьких комнат, поскольку он расслабляет, а не стимулирует мозг.

"Розовый согревает мое сердце, смягчает мое тело, и я чувствую его тепло, и соответственно – комфорт", – делится дизайнер Сара Фортескью.

Гостиная в нежно-розовом цвете / Фото Sascal Studio

Бежевый

Дизайнеры интерьера сосредотачивают свое внимание на нейтральных тонах, таких как бежевый, серо-коричневый, песочный и т.д. В бежевой комнате мы чувствуем себя легко и спокойно. Это вневременный и изысканный цвет, а значит, самый надежный вариант.

Лучший вариант для маленькой комнаты / Фото Albion Nord