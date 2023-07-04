Навіть професіоналам потрібен час, щоб ухвалити рішення щодо вибору кольору. Варто багато чого враховувати: розмір і форму простору, доступне природне освітлення та тип. Тут дизайнери інтер'єрів, декоратори та психологи кольору на основі досвіду назвали найкращі кольори для фарбування маленьких кімнат. Варіанти – безпрограшні.

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Зелено-сірий

Чистий сірий колір не має жодних позитивних якостей, каже фахівець із психології кольорів Карен Галлер. За її словами, більшість людей почуваються пригнічено і хоче впасти в сплячку, коли навколо все сіре. Це відчуття тільки посилюється в маленькій кімнаті.

Та є певні відтінки сірого, які виглядають свіжо та сучасно. Наприклад, дизайнери обожнюють сіро-зелену колірну палітру, щоб створити відчуття спокою в маленькому домі.

Сіро-зелені стіни в спальні / Фото Angel O’Donnell

Ніжно-рожевий

Теплі та привабливі рожеві відтінки є універсальним та красивим фоном для яскравіших акцентних кольорів. Ніжно-рожевий є чудовим варіантом для фарбування маленьких кімнат, оскільки він розслабляє, а не стимулює мозок.

"Рожевий зігріває моє серце, пом'якшує моє тіло, і я відчуваю його тепло, і відповідно – комфорт", – ділиться дизайнерка Сара Фортеск'ю.

Вітальня в ніжно-рожевому кольорі / Фото Sascal Studio

Бежевий

Дизайнери інтер'єру зосереджують свою увагу на нейтральних тонах, таких як бежевий, сіро-коричневий, пісочний тощо. У бежевій кімнаті ми почуваємося легко та розслаблено. Це позачасовий і вишуканий колір, а відтак – найбільш надійний варіант.

Найкращий варіант для маленької кімнати / Фото Albion Nord