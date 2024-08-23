6 оттенков, которые создадут уют в любом интерьере: подборка от дизайнеров
Источник:Homes & Gardens
"Уютными" цветами обычно называют темные оттенки, которые ассоциируются с осенью. Эти цвета добавляют тепла интерьеру, как и несколько нежных и естественных тонов.
Эксперты не раз говорили, что один из лучших способов обновить интерьер комнаты – перекрасить стены. И поскольку мы, естественно, проводим больше времени дома, когда температура на улице падает, это должен быть теплый и "уютный" оттенок. Вот 6 тонов от дизайнеров, которые они считают лучшими на осень.
Обратите внимание Запомните его: этот цветок ни в коем случае нельзя держать дома
Землистый коричневый
Отделка коричневым цветом была очень популярной тенденцией в течение всего 2024 года. Это оттенок теплого кофе, опавших листьев, теплых пледов. Его часто используют именно в гостиных.
Чирок
В этом году в тренде был ряд синих оттенков, но если говорится об уюте, то выбирать надо темные. Например, чирок, индиго или просто темно-синий.
Песочный
Более глубокий, теплый, насыщенный оттенок желтого это как раз то, что надо. Сочетание бледно-желтого с охрой образует волшебный песочный тон.
Кирпичный
"Красный – это очень важный цвет. Независимо от того, используете ли вы его как основной, или как акцентный тон, он придаст элегантной сдержанности и тепла, особенно землистый, кирпичный тон", – говорит Патрик О'Доннелл из компании Farrow & Ball.
Оливковый
Темно-зеленый цвет успокаивает по своей сути благодаря его очевидной связи с природой и лесом. Очень популярным и уютным является именно оливковый оттенок, который станет прекрасной основой интерьера любого стиля.
Бледно-розовый
Розовые и зеленые оттенки остаются постоянными фаворитами со смещением в сторону более глубоких, землистых розовых и более естественных зеленых тонов,
– говорят эксперты.
Это сочетание часто используют на кухнях или в спальнях.