6 оттенков, которые создадут уют в любом интерьере: подборка от дизайнеров

"Уютными" цветами обычно называют темные оттенки, которые ассоциируются с осенью. Эти цвета добавляют тепла интерьеру, как и несколько нежных и естественных тонов.

Эксперты не раз говорили, что один из лучших способов обновить интерьер комнаты – перекрасить стены. И поскольку мы, естественно, проводим больше времени дома, когда температура на улице падает, это должен быть теплый и "уютный" оттенок. Вот 6 тонов от дизайнеров, которые они считают лучшими на осень.

Обратите внимание Запомните его: этот цветок ни в коем случае нельзя держать дома

Землистый коричневый

Коричневая гостиная с белым камином и белым диваном / Фото Benjamin Moore

Отделка коричневым цветом была очень популярной тенденцией в течение всего 2024 года. Это оттенок теплого кофе, опавших листьев, теплых пледов. Его часто используют именно в гостиных.

Чирок

Темно-голубая столовая с серыми панелями / Фото Fenwick & Tilbrook

В этом году в тренде был ряд синих оттенков, но если говорится об уюте, то выбирать надо темные. Например, чирок, индиго или просто темно-синий.

Песочный

Стены золотисто-охристого оттенка / Фото Benjamin Moore

Более глубокий, теплый, насыщенный оттенок желтого это как раз то, что надо. Сочетание бледно-желтого с охрой образует волшебный песочный тон.

Кирпичный

Темно-оранжевый на фоне оливкового / Фото Farrow & Ball

"Красный – это очень важный цвет. Независимо от того, используете ли вы его как основной, или как акцентный тон, он придаст элегантной сдержанности и тепла, особенно землистый, кирпичный тон", – говорит Патрик О'Доннелл из компании Farrow & Ball.

Оливковый

Кухня в зеленых тонах / Фото Fired Earth

Темно-зеленый цвет успокаивает по своей сути благодаря его очевидной связи с природой и лесом. Очень популярным и уютным является именно оливковый оттенок, который станет прекрасной основой интерьера любого стиля.

Бледно-розовый

Розово-зеленая спальня / Фото Fenwick & Tilbrook

Розовые и зеленые оттенки остаются постоянными фаворитами со смещением в сторону более глубоких, землистых розовых и более естественных зеленых тонов,

– говорят эксперты.

Это сочетание часто используют на кухнях или в спальнях.