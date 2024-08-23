Експерти не раз казали, що один із найкращих способів оновити інтер'єр кімнати – перефарбувати стіни. І оскільки ми, природно, проводимо більше часу вдома, коли температура надворі падає, це має бути теплий і "затишний" відтінок. Ось 6 тонів від дизайнерів, які вони вважають найкращими на осінь.
Зверніть увагу Запам'ятайте її: цю квітку в жодному разі не можна тримати вдома
Землистий коричневий
Коричнева вітальня з білим каміном і білим диваном / Фото Benjamin Moore
Оздоблення коричневим кольором було дуже популярною тенденцією протягом усього 2024 року. Це відтінок теплої кави, опалого листя, теплих пледів. Його часто використовують саме у вітальнях.
Чирок
Темно-блакитна їдальня з сірими панелями / Фото Fenwick & Tilbrook
Цього року в тренді була низка синіх відтінків, але якщо мовиться про затишок, то обирати треба темні. Наприклад, чирок, індиго чи просто темно-синій.
Пісочний
Стіни золотисто-вохристого відтінку / Фото Benjamin Moore
Більш глибокий, теплий, насичений відтінок жовтого це якраз те, що треба. Поєднання блідо-жовтого з вохрою утворює чарівний пісочний тон.
Цегляний
Темно-помаранчевий на тлі оливкового / Фото Farrow & Ball
"Червоний – це дуже важливий колір. Незалежно від того, чи використовуєте ви його як основний, чи як акцентний тон, він додасть є елегантної стриманісті та тепла, особливо землистий, цегляний тон", – каже Патрік О’Доннелл з компанії Farrow & Ball.
Оливковий
Кухня в зелених тонах / Фото Fired Earth
Темно-зелений колір заспокоює за своєю суттю завдяки його очевидному зв’язку з природою та лісом. Дуже популярним і затишним є саме оливковий відтінок, який стане чудовою основою інтерʼєру будь-якого стилю.
Блідо-рожевий
Рожево-зелена спальня / Фото Fenwick & Tilbrook
Рожеві та зелені відтінки залишаються постійними фаворитами зі зміщенням у бік більш глибоких, землистих рожевих і більш природних зелених тонів,
– кажуть експерти.
Це поєднання часто використовують на кухнях чи в спальнях.