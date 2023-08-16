Устаревшие тренды: три цвета в дизайне интерьера кухни, которые следует забыть

Покраска в другой цвет – это простой способ обновить надоевшую кухню. Однако есть некоторые тенденции относительно уже давно устаревших цветов.

Наша приверженность определенным цветам во многом зависит от предпочтений, окружающих и даже воспоминаний. Поэтому всегда важно выбирать те тона, которые делают вас счастливее дома, в том числе и на кухне.

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Однако о трендах забывать также не следует. Они могут помочь вам создать комнату мечты, ведь часто подталкивают к идеям и размышлениям. Вот три цвета, которые следует оставить в 2023 году, потому что на замену им приходят другие.

Темно-серый

Прохладные серые тона когда-то украшали многие дома. Но сейчас мы наблюдаем внезапный отход от холодных тонов в пользу более теплых цветовых схем.

Итак, какой цвет приходит на смену серому? Отвечаем: светло-серый в сочетании с бежевым. То есть оттенок этого цвета все же остается, потому что он очень универсален. Но обороты набирает именно мягкий тон, который создали с помощью бежевого.

Серо-бежевый хорошо сочетается почти с любым другим оттенком. Он является отличным фоном для мебели, то есть краску такого оттенка можно использовать для стен.

Ярко-красный

Красный цвет действительно никогда не устареет, но дизайнеры отходят от яркого, смелого оттенка прошлых лет. Они плавно переходят в более теплую и спокойную версию этого вечного любимца. Терракотовый оттенок – это теплый, но бодрящий тон.

"Теплый, землистый оттенок Paprika – это смесь красных и оранжевых тонов, но с акцентом на красном. Он прекрасно сочетается с теплыми нейтральными цветами, натуральной древесиной и темными оттенками зеленого", – говорит менеджер по дизайну интерьера Neptun Саймон Темпрелл.

Такой цвет одновременно уютный и улучшающий настроение. Он имеет скрытую глубину, поэтому при использовании на небольших кухнях визуально увеличивает пространство.

Чистый белый

Белый цвет, безусловно, один из самых универсальных оттенков во всем дизайне. Однако эксперты склоняются к более спокойным оттенкам белого, таким как: слоновая кость, песочный или лен.

"Чистый белый цвет часто может быть слишком холодным и стерильным. Вместо этого выберите более мягкий, теплый белый или кремовый цвет", – советует дизайнер интерьера Бекка Гелбрей.

Элегантные и вневременные – кремовые цветовые схемы стали твердым трендом в мире интерьеров. Дизайнеры считают их идеальным тоновым дополнением к скромным помещениям.