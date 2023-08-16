Как рассказывают в Корпорации Недвижимости РИЕЛ, сегодня покупатели жилья обращают особое внимание на инфраструктуру – как внешнюю, так и внутреннюю. К тому же на выбор влияет планирование и площадь жилья, информирует 24 Канал.

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Что именно учесть перед тем, как заключить договор о покупке недвижимости и какие жилые комплексы сегодня есть оптимальным решением, рассказываем далее.

Клиенты выбирают жилье в ЖК с развитой инфраструктурой

После долгих колебаний, желания и ценности покупателей жилья стали более прогнозируемыми. Будущие жители новостроек активно интересуются локацией и ее потенциалом, а также инфраструктурным наполнением ЖК. В первую очередь оценивают внешнюю инфраструктуру – благоустройство и транспортную доступность к дому, а также наличие социально значимых объектов рядом. Речь идет о том, что актуально для всех: супермаркеты, аптеки, медицинские заведения, а также спортплощадки, места для отдыха и прогулок.



ЖК Оk'Land от КН РИЕЛ / Фото РИЕЛ

Именно в зависимости от того, что расположено неподалеку от новостройки, зависит для какой категории населения она будет самой удобной, отмечают в КН РИЕЛ.

Например, жилой комплекс комфорт-класса Ok'Land, что строится в столице, прекрасно подойдет для семей с детьми. Ведь кроме помещений в 7 комнат, комплекс имеет удобную транспорту развязку и множество учебных, спортивных и медицинских заведений рядом,

– подчеркивает девелопер.

Внутренняя инфраструктура – не менее важный аспект. Сегодня она обеспечивает не только удобство и комфорт, но и безопасность. К примеру, подземные паркинги стали обязательным функциональным помещением, которым интересуется все больше покупателей. Им не уступают детские и спортивные площадки на территории, зеленые зоны с лавками и системы охранной безопасности.



ЖК "Подзамче. Вежа / Фото РИЕЛ

Внимание приковано и к проектам, выполненным по концепции "город в городе". Такие комплексы дают покупателям все и сразу, так что выбрать здесь жилье может каждый.

Инфраструктура таких комплексов объединяет гораздо больше объектов. Таким, к примеру, есть комплекс "Містечко Підзамче". Места для прогулок и отдыха, детские сады и площадки, школа, подземные паркинги, магазины и кафе – все это часть инфраструктуры жилого комплекса,

– подчеркивают в КН РИЕЛ.

В приоритете – небольшая площадь помещений

Девелопер рассказывает, что сейчас на рынке существует спрос на квартиры небольших размеров – так называемое смарт-жилье. Впрочем, чтобы жить в нем действительно было удобно, в КН РИЕЛ дают несколько советов, которые помогут выбрать оптимальный вариант и со временем не пожалеть о вложениях.

Как подчеркивает застройщик, правильное зонирование квадратных метров жилья является залогом будущего комфортного проживания. Поэтому тем, кто планирует приобрести однокомнатную смарт-квартиру, советуют обратить внимание на общую площадь.

Оптимальная площадь квартиры должна составлять около 30 квадратных метров. Кухня, гостиная и зона спальни могут быть устроены без перегородок, однако при условии их оборудования электроплитой,

– отмечают в КН РИЕЛ,



ЖК "Берег Днепра" от КН РИЕЛ / Фото РИЕЛ

Важно правильно сделать зонирование квартиры на дневную и ночную зоны, а потому спальное место целесообразнее разместить поближе к входу. Зрительно расширить пространство помогут панорамные окна. Квартиры с такими, еще и дополнительным бонусом – видом на склоны Днепра, предлагает ЖК "Берег Днепра" в Киеве.

Для семей с детьми девелопер советует выбирать трех- и четырехкомнатные квартиры, где можно разместить детскую комнату, игровые зоны и кабинет. Размеры трехкомнатной квартиры должны составлять до 90 квадратных метров. Подходящие варианты можно подыскать на сайте Корпорации Недвижимости РИЕЛ.