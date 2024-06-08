Три цвета, которые никак не сочетаются с синим: их стоит запомнить

В мире дизайна синий является одним из самых универсальных цветов. Однако даже этот тон не сочетается со всеми оттенками.

Стоит отметить, что речь пойдет именно о синем цвете. Ведь его оттенков так много, что среди них можно найти те, которые составят хорошую пару неуместным цветам. Вот три тона, которые не стоит сочетать с синим.

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Апельсиновый

Уголок в гостиной с сине-оранжевыми креслами / Фото Кэти Кертис

"Сочетание синего и оранжевого достаточно сложное и даже может раздражать в интерьере", – говорит дизайнер Кэти Кертис.

На самом деле эти цвета дополняют друг друга, потому что расположены друг напротив в цветовом круге. Однако в своей наиболее насыщенной форме они могут создать слишком контрастное и поразительное сочетание. А между цветами должен быть баланс, а не напряжение.

Коричневый

Коричневая гостиная с синим бархатным креслом / Original BTC

Дизайнеры часто называют коричневый, когда говорят о цветах, которые не стоит сочетать с синим. И хотя он сейчас очень популярен, как и все землистые тона, вместе с синим создаст визуально резкий конфликт.

Кроме того, сочетание синего с определенными оттенками коричневого иногда может показаться скучным и мрачным.

Серый

Серо-синяя гостиная / Фото Farrow & Ball

Хотя это два универсальных и очень простые в использовании цвета, дизайнеры советуют не использовать их вместе. Серый цвет эксперты называют капризным, потому что он, как правило, холоднее. Чтобы создать хорошее сочетание, надо уметь выбрать правильный оттенок синего, потому что в оригинальном виде он в этой комбинации не уместен.