Мы все хотим создать атмосферу в доме, которая будет улучшать настроение, а не угнетать его. Цвета в интерьере влияют на наше самочувствие как ничто другое, поэтому очень важно выбирать правильные оттенки.

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Какие цвета относятся к положительным

В мире дизайна существует понятие "счастливых оттенков". Согласно принципам психологии цвета, это обычно яркие и теплые розовые или желтые тона. Это связано с тем, что розовый обладает способностью физически успокаивать, из-за чего его называют "цветом объятий". Желтый – наполнен энергией и ассоциируется с солнечным светом.

Нежно-розовая кухня / Фото Chris Wakefield Photography

Для того, чтобы цвет влиял на ваше настроение, не надо его обязательно использовать в больших дозах. Это могут быть небольшие акценты, потому что действие оттенка от этого не меняется.

Если вы не любите яркие тона и любые их пастельные оттенки, выберите сдержанные природные тона. В большей степени они успокаивают, но тем самым и улучшают настроение.

"Зеленый цвет часто называют нейтральным от природы. Он связывает нас с естественным миром и помогает нам расслабиться. Такой нежный, как весенние почки на деревьях, он наполняет такими же чувствами надежды и новых начинаний. В сочетании с мягким желтым он мгновенно поднимает настроение, но цветовая схема остается умеренной", – говорят эксперты.

Прихожая нежного мятного оттенка / Фото Cathy Nordström

Зеленый, как и нежно-розовый, прекрасно подходит для гостиной, спальни или детской комнаты. Это хорошие альтернативы мягкому белому, которые так же создают уютную и привлекательную атмосферу.