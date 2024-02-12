Три неожиданных цвета, которые сейчас самые популярные в дизайне ванной комнаты

Популярность теплых нейтральных оттенков никто не отменял, но многим они уже просто надоели. Если вы хотите добавить изюминки в интерьер ванной комнаты с помощью цвета, выбирайте эти тона.

Общий вид ванной комнаты на самом деле зависит от цвета, а не от мебели или дорогой сантехники. Поэтому выбранная вами палитра может изменить ощущение пространства за секунду. Дизайнеры предлагают три стильные оттенки, которые помогут создать или успокаивающий, или яркое пространство.

Обратите внимание Названы лучшие строительные компании Львова: КН РИЕЛ – среди лидеров

Успокаивающая зелень

Светло-зеленая ванная комната с отдельной ванной / Фото Lauren Robbins Interiors

"Ванная комната, особенно главная, должна создавать ощущение безмятежности и своеобразную возможность убежать от ежедневной суеты. Мягкие цвета, Glass Slipper и Sea Haze Бенджамина Мура – отличные варианты для окрашивания стен", – говорят дизайнеры.

Зеленые тона очень легкие в использовании, ведь их легко совместить с другими нейтральными. Например, если покрасить стены в шалфейный оттенок, то можно поставить в ванной деревянную мебель оригинальных цветов.

Драматический блюз

Мрачная туалетная комната с блюзом и черным / Фото Knight Varga Interiors

Темный блюз считают глубоким оттенком, который придает пространству драматизма и изысканности. Его советуют использовать, как и черный, через акцентные стены или шкафы. С помощью блюза можно создать действительно роскошное пространство, как в этой ванной комнате выше.

Смелый оранжевый

Темно-оранжевая ванная комната со старинными картинами / Фото Krysten Ledet Interiors

Ванную комнату можно считать пространством для экспериментов. Если вы когда-нибудь задумывались о том, как смелая и яркая цветовая гамма будет выглядеть в вашем доме, подумайте над организацией темно-оранжевой ванной комнаты.

Да и вообще любые смелые оттенки красного – идеальный выбор для этого помещения. Как говорят дизайнеры, они способствуют "непринужденному, но утонченному ощущению".