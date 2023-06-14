Могут ли кухонные шкафы быть двух разных цветов: советы эксперта

Если вы сейчас в процессе ремонта или просто обновляете кухню, этот вопрос мог вполне прийти вам в голову. Эксперт рассказал, как правильно выбирать цвет кухонных шкафов.

Естественно, что вы хотите выбрать такой цвет кухонных шкафов, с которым будете счастливо жить определенное время. Стоит ли выбирать два цвета? Да, потому что это один из самых популярных кухонных трендов на сегодня.

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Что говорят эксперты о выборе кухонных шкафов разного цвета

На самом деле эксперты поощряют нас поиграть с идеями цветов кухни. Как выбрать цвета? Прежде всего составьте список тех, которые вы любите и образуете круг. "Цветовой список может помочь вам понять, какие оттенки хорошо сочетаются", – говорит эксперт по дизайну Даррен Уоттс.

Сочетание зеленого и терракоты / Фото Anna Stathaki

По его словам, дополнительные цвета, расположенные друг напротив друга, создают яркое впечатление, тогда как цвета, расположенные рядом, создают чувство покоя.

Спокойное соединение оливкового и белого / Фото Tom Howley

"Использование более темного цвета на нижних шкафах и более светлого цвета на верхних – создаст иллюзию большей комнаты. Тем не менее, более яркий цвет на стенных шкафах создает настоящее впечатление, как искусство. Следуйте выбору двух или трех цветов и дополнительных оттенков для шкафов, стен и пола. Если выбрать больше, то это будет выглядеть хаотично", – говорит Даррен Уоттс.

Светлые шкафы сверху и темные – снизу / Фото Frank & Faber