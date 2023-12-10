Лучшие цвета кухонных шкафов: вот какие оттенки дизайнеры выбирают чаще всего

Если вы хотите обновить кухню без ремонта, то можете поставить новую мебель. Кухонные шкафы хорошего и вневременного цвета изменят облик всего помещения.

Согласно исследованию, проведенному компанией Plain & Fancy, белый цвет остается самым популярным среди владельцев жилья. Дизайнеры интерьера подтверждают это и говорят, что нейтральные цвета – лучший цвет для кухонных шкафов.

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Белый

Белые кухонные шкафы – это самый простой способ добавить света и зрительно увеличить пространство на кухне. Кроме того, это вечный тренд, который выдержит любые изменчивые тенденции и стили дизайна.

Белая кухня в деревенском стиле / Фото deVOL

Бежевый

Он теплый, вневременный и прекрасно сочетается с плиткой и камнем. Если выберете бежевые кухонные шкафы, то подумайте о темных столешницах, чтобы создать эффектный контраст.

Бежевые обои и кухонные тумбы / Фото Sanderson Hollyhocks

Голубой и синий

"Мне нравится использовать шкафы двух цветов, потому что я чувствую, что это добавляет глубины, особенно если стены белые", – говорит дизайнер интерьера из Лос-Анджелеса Линда Хейслетт.

Следовательно, хорошей идеей будет сочетать два оттенка одного семейства, например светло- и темно-синий. Цвета природы всегда вне времени.

Кухонные шкафы в двух тонах / Фото Future