Згідно з дослідженням, проведеним компанією Plain & Fancy, білий колір залишається найпопулярнішим серед власників житла. Дизайнери інтер’єру підтверджують це й кажуть, що нейтральні кольори – найкращий колір для кухонних шаф.

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Білий

Білі кухонні шафи – це найпростіший спосіб додати світла та візуально збільшити простір на кухні. Окрім того, це вічний тренд, який витримає будь-які мінливі тенденції та різноманітні стилі дизайну.

Біла кухня в сільському стилі / Фото deVOL

Бежевий

Він є теплим, позачасовим і чудово поєднується з плиткою та каменем. Якщо оберете бежеві кухонні шафи, то подумайте про темні стільниці, щоб створити ефектний контраст.

Бежеві шпалери та кухонні тумби / Фото Sanderson Hollyhocks

Блакитний і синій

"Мені подобається використовувати шафи двох кольорів, бо я відчуваю, що це додає глибини, особливо якщо стіни білі", – каже дизайнерка інтер'єру з Лос-Анджелеса Лінда Хейслетт.

Відтак гарною ідеєю буде поєднати два відтінки одного сімейства, наприклад світло- та темно-синій. Кольори природи завжди поза часом.

Кухонні шафи у двох тонах / Фото Future