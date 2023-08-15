Портят настроение: три цвета, с которыми нужно быть осторожными в дизайне интерьера

Наши дома – это наши приюты, места, где мы всегда должны чувствовать себя хорошо и в безопасности. Поэтому эксперты призывают внимательно выбирать цвет для комнат, ведь они способны влиять на психологическое состояние.

Цвет может влиять не только на эстетику комнаты, но и на наши глубочайшие чувства, личные воспоминания, мысли и поведение.

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"Если вы хотите каких-либо положительных личных изменений, вы должны сначала обратить внимание на свое окружение. Нам всем нужны помещения, которые поддерживают, а не подрывают наше благосостояние. Первое, с чего стоит начать, – это цвет", – пишет эксперт Мишель. Огундехин в своей книге "Happy Inside".

Здесь психологи, декораторы и эксперты по интерьерам рассказывают о трех цветах, которые могут плохо влиять на наше эмоциональное состояние.

Будьте осторожны с красным

Красный напоминает нам об опасности и является цветом, вызывающим злобу, а также одним из самых напряженных цветов в истории.

Красный может активировать инстинкт "бойся или беги": физиологическую реакцию, возникающую в ответ на угрозу. Также красный может вызвать реакции в организме, подобные тем, что мы испытываем во время стресса: учащенное сердцебиение, обострение чувств и даже повышение температуры тела.

В то же время у красного также много положительных коннотаций. Он символизирует любовь, силу и мотивацию. Этот оттенок способен привлекать внимание, пробуждать страсть и чувственность, а также, как известно, стимулирует выработку мелатонина и помогает памяти.

Так что использовать красный можно, но как акцентный цвет, чтобы избежать плохих ощущений. Относитесь к нему с осторожностью.

Обратите внимание на плохие психологические черты серого

У чистого серого цвета нет положительных качеств или преимуществ. Хотя некоторых людей он успокаивает, большинство из нас заставляет чувствовать себя угнетенными и "впадать в спячку".

Но почему тогда серый цвет так популярен? Дело в том, что когда жизнь кажется запутанной, мы делаем все возможное, чтобы минимизировать перегрузку и путаницу. Многие люди используют серый, чтобы забыть о напряженности или хаотичности в своей жизни хотя бы дома. То есть этот цвет их успокаивает, о чем уже говорилось.

Не злоупотребляйте черным

Интенсивно насыщенный черный способен стимулировать разум. Это, наконец, касается не только черного, но и всех других цветов.

Яркий, темно-синий тон физически ободряет, не дает расслабиться. Однако его мягкий и светлый оттенок успокаивает и утешает. Чем глубже желтый, тем он сильнее эмоциональный эффект. Но его пастельный оттенок расслабляет и вызывает воспоминания о более счастливых моментах и теплых, солнечных днях.

Помните, что не все видят или чувствуют цвета одинаково. Использование правильного тона в правильной пропорции и нужном месте имеет первостепенное значение.