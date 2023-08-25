Три неожиданных оттенка, которые прекрасно сочетаются с бежевым

Землистый нейтральный цвет, например бежевый, достаточно легко сочетать с другими цветами. Но если вы хотите создать интересный, необычный дизайн, следует воспользоваться советами экспертов.

Бежевый удачно сочетается не только с нейтральными цветами, как все привыкли думать. Он является отличным "партнером" для красного, синего, оливкового, горчично-желтого и т.п. Вот три нетипичных комбинации, которые искренне советуют дизайнеры.

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Бежевый и сине-серый

Дизайнеры говорят, что на смену серому приходит бежевый. Но фишка в том, что они отлично смешиваются меж собой, если подобрать правильные цвета этих цветов. Бежевый добавляет тепла в прохладную серую комнату, а серый делает бежевый привлекательным и элегантным.

Попытайтесь соединить бежевый с сине-серым, используя второй в умеренных количествах Вы будете довольны результатом.

Бежевая спальня с серо-голубыми акцентами / Фото Sims Hilditch

Бежево-оранжевый дизайн

"Если вы считаете, что бежевый цвет скучный, то подумайте еще раз. На самом деле это идеальный базовый оттенок для ярко-оранжевой мебели и аксессуаров", – говорит специалист Джен Эберт.

Для сочетания с оранжевым эксперт советует использовать светлый бежевый оттенок.

Отделка оранжевым и бежевым / Фото Future

Терракотовый с бежевым

"Это то же, что сочетание бежевого с оранжевым декором, но вам придется скорректировать тон. С терракотовым следует использовать землистый и темный беж", – рассказал Джен Эберт.

Терракотовая гостиная с бежевыми шторами / Фото Damien Langlois-Meurinne