Ко Дню Независимости Украины 24 Канал рассказывает о результатах, успехах, планах Корпорации Недвижимости РИЕЛ. Какие объекты компания реализовала с начала российского полномасштабного вторжения, и какой проект удалось запустить в сегодняшних реалиях – дальше.

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Одно из направлений деятельности – благотворительность

Корпорация Недвижимости РИЕЛ активно помогает защитникам Украины. В частности, осуществляет закупку и передачу самого необходимого: от военного снаряжения до медикаментов. Кроме того, девелопером было приобретено много автомобилей и FPV-дронов, которые сегодня оказывают существенное влияние на ход войны и укрепляют позиции ВСУ.

Важно, что представители компании встречаются с военными и передают помощь непосредственно из рук в руки.

В этот раз снова были у наших друзей в 3-м и 4-м батальонах "Свобода" Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж", защищающие украинские земли на восточном фронте,

– рассказывают в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

Также компания оказывает спонсорскую поддержку Пласту во Львове. Здесь отмечают, что это хороший способ приобщиться к развитию сильной и патриотически сознательной молодежи.

Строительство продолжается

Благодаря слаженной работе команды, Корпорации Недвижимости РИЕЛ удалось завершить работу и получить сертификаты готовности к эксплуатации на несколько объектов. Во Львове девелопер сдал дома К-4 и К-5 в жилом комплексе "Америка". Также полностью введена в эксплуатацию седьмая очередь ЖК "Великобритания" и клубный дом "Ярославенко".



ЖК "Великобритания" от КН РИЭЛ / Фото РИЭЛ

В Киеве введены в эксплуатацию две из трех очередей ЖК Ok'Land, подземный паркинг в ЖК "Львовская Площадь" и два дома в ЖК Great. До конца 2024 года компания планирует достроить все объекты, начатые до вторжения России в Украину. Эта деятельность важна по нескольким аспектам. Во-первых, компания работает на укрепление экономики страны. Во-вторых, тысячи украинцев смогут стать владельцами нового жилья. Учитывая количество разрушенных зданий, сегодня это невероятно важно.

Корпорация Недвижимости РИЕЛ продолжает делать то, что умеет лучше – строить современное, качественное и надежное жилье. Мы гарантируем, что каждый наш клиент получит свою недвижимость, в которую он вложил свои средства, доверившись нам,

– отмечает девелопер.

Но реализацией ранее запущенных объектов деятельность компании не ограничивается. Сейчас КН РИЕЛ работает над жилищным комплексом бизнес-класса Maxima Residence. Это первый ЖК, что возводиться совместно с иностранным партнером – турецким девелопером Bosphorus Development.

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Известно, что ЖК Maxima Residence – это один 26-этажный дом, где предусмотрено 486 разноплановых помещений. Построят его по монолитно-каркасной технологии, стены будут возведены из кирпича, а для утепления стен будут использовать минеральную вату.



ЖК Maxima Residence от КН РИЕЛ и Bosphorus Development / Фото РИЕЛ

Локацией выбрали столичный Печерск. Рядом – развитая инфраструктура: детские дошкольные учебные заведения, школы, лицеи и гимназии, стадионы и магазины. К тому же в КН РИЕЛ рассказали, что проработают и внутреннюю инфраструктуру комплекса. В частности, здесь предусмотрены современные лобби, консьерж-сервис, лаунж-зона с террасой для совместного использования, детская комната, зоны отдыха.

О ходе строительства этого и других объектов КН РИЕЛ продолжает информировать на своем сайте.

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