Пять цветов, которые идеально сочетаются с красным
Источник:Homes & Gardens
На первый взгляд может быть трудно найти цвета, сочетающиеся со смелым красным. Однако у дизайнеров есть целый список, из которого выбрали лучшие комбинации.
Красный – это цвет, который вы не можете рассматривать для дизайна комнат, поскольку он достаточно интенсивный. И действительно, можно использовать красный как акцентный тон или правильно сочетать с другими цветами для баланса. Итак, какие цвета очень удачно сочетаются с красным – запомните эти замечательных 5 тонов.
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