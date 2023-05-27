Шесть цветов, в которые никогда не стоит красить ванную комнату

Есть цвета, которые в ванной комнате лучше не использовать в качестве основных. Они плохо смотрятся и влияют на ваше самочувствие.

Поэтому любые идеи для ванной комнаты следует рассматривать сквозь призму цвета краски. Следует избегать неправильных оттенков, которые не приятны вам и будут портить интерьер. Так какие цвета отбросить – поделились эксперты по дизайну.

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Зеленый

Зеленый может показаться отличным выбором для покраски ванной комнаты. Однако из-за его ассоциации с природой это плохой выбор.

"Это зависит от типа ванной комнаты и экспозиции окон, но зеленый цвет обычно не стоит выбирать", – говорят эксперты Кайли Джексон и Эйлин Уоррен.



Зеленые стены в ванной – это плохой выбор / Фото Future

Красный

Красный – еще один оттенок, который дизайнеры интерьера советуют выбирать для всех помещений, кроме ванной комнаты.

"Интенсивные, яркие цвета могут казаться слишком мощными в ограниченном пространстве, например, в ванной комнате", – объясняет дизайнер интерьера Артем Кроповинский.

Ярко-белый

Хотя дизайнеры интерьера рекомендуют светлые оттенки для покраски ванной комнаты, будьте осторожны с белым.

"Ярко-белый цвет лучше не выбирать для ванной, поскольку на нем очень видны грязь и пятна, и он нуждается в большем уходе", – говорит Анджела Хамви.

Лучше окрашивать стены в оттенки серого, голубого и бежевого тонов.



На белом видны загрязнения / Фото Richard Powers

Желтый и синий

Что касается красного, то касается и других оттенков с аналогичными характеристиками.

"Мы специально рекомендуем избегать насыщенных основных цветов, таких как красный, желтый или синий, которые могут зрительно шокировать", – говорит дизайнер.

Черный

Любой цвет краски для ванной может оказаться ошибкой, если он слишком темный.

"Темные цвета также не идеальны для ванной комнаты, поскольку они могут испортить настроение и зрительно уменьшить пространство", – объясняет эксперт Анджела Хамви.

Однако есть исключения. В дамских комнатах стены намеренно делают темными и хмурыми. Это добавляет драматизма в крохотном пространстве. Ванна – это отличное место, чтобы продемонстрировать индивидуальность.

Темные цвета могут вызвать негативные эмоции / Фото Future