Что такое цветовой круг? Это удобный инструмент, показывающий, как первичные, вторичные и третичные цвета соотносятся друг с другом. Другими словами, это помогает вам быстро увидеть, какие цвета совмещаются между собой. Рассказываем, как правильно использовать цветовой круг.

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Что такое цветовой круг

Цветовой круг создал Исаак Ньютон для определения разных взаимосвязей между цветами в спектре. Оно по сути является визуальным представлением 12 цветов в круге: от основных оттенков до вторичных цветов и т.д.

Цветовой круг обеспечивает четкое и мгновенное визуальное представление о том, какие оттенки контрастируют между собой, которые можно использовать в качестве акцентов с другими тонами и т.п.

Структурно на круге есть три основных цвета: красный, желтый и синий; три вторичные цвета: зеленый, оранжевый и фиолетовый (где два основных цвета смешиваются, чтобы образовать другой).

И также есть шесть третичных цветов – смеси основного и вторичного цветов. Это красно-оранжевый, желто-оранжевый, желто-зеленый, сине-зеленый, сине-фиолетовый и красно-фиолетовый.

Теплые цвета (красные, желтые и розовые) представлены с одной стороны. С другой стороны, вы найдете более холодные оттенки (синий, зеленый и фиолетовый).

Монохроматические цветовые схемы

Синий маленький диван и синие узорные обои / Фото Mulberry Home

Монохроматические цвета (также их называют аналогичными) относятся к одной цветовой семье. Они создают схему, являющуюся сочетанием оттенков одного и того же цвета.

Это может быть, например, сочетание синего и индиго. Чтобы использовать цветовой круг для подбора аналогичных цветов, следуйте советам:

выберите основной цвет;

посмотрите на тона, которые расположены с обеих сторон от основного.

Это и будут ваши второй и третий цвета.

Синий маленький диван и синие узорные обои / Фото Mulberry Home

Дополнительные цветовые схемы

Дополнительные цвета – это те, которые расположены напротив основного цвета, например красный и синий. Когда их соединить в интерьере, они смотрятся просто великолепно.

То есть вам опять же нужно выбрать основной цвет и просто посмотреть на противоположную сторону цветового круга.

Синяя прихожая с алой лавой / Фото Sarah Kaye Representation Ltd

Контрастные цветовые схемы

Контрасты обязательно создают темный и светлый цвет. Они расположены с противоположных сторон круга, например темный синий и более светлый цвет из другого семейства тонов – желтый.

Синяя спальня с желтой дверью и аксессуарами / Фото Future