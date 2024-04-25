Не хватает новых квартир: в каких крупных городах уменьшается количество предложений

Застройщики говорят, что квадратных метров на первичке в Киеве уже не хватает. Во Львове ситуация с количеством новых квартир тоже напряженная. Эксперты решили рассказать, с чем же связан такой дефицит.

В Киеве ситуация хуже – там с начала полномасштабного вторжения почти не появляется новых проектов. Поэтому предложений становится меньше, что может подтолкнуть цены вверх.

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Дефицит жилья в новостройках

"В настоящее время на рынке наблюдается большой дефицит жилья на первичке, который обусловлен различными факторами, но в первую очередь войной", – говорит генеральный директор КН РИЕЛ Ростислав Мельник.

Эксперт объясняет, что в целом в Киеве и Львове за два года застройщики начали немного новых проектов. Преимущественно они достраивают имеющиеся, начинают новые очереди и работают над разрешительной документацией, чтобы стартовать, когда рынок стабилизируется.

Ростислав Мельник считает, что основные сложности связаны с объектами, которые на момент полномасштабного вторжения были на начальном этапе строительства (готовы 2 – 3 этажа).

"Такие проекты трудно реализовать, ведь для достижения плановой продажной цены и нормальных объемов и темпов строительства нужно вкладывать значительные средства", – говорит эксперт.

Квартир, которые пользуются наибольшим спросом в Киеве, почти нет

По данным компании M4U, в активной стадии строительства в Киеве в конце 2023 года было 175 объектов, хотя начинали 182. Даже в 2022-м объектов строили больше – 185. В Киевской области накануне полномасштабного вторжения активно строили 263 объекта, а в прошлом году – примерно 220.

На киевском рынке действительно есть нехватка квартир в домах на высокой стадии готовности. Почти нет готовых одно- и двухкомнатных квартир небольшой площади, которые пользуются наибольшим спросом.