Действительно ли иностранцы массово перепродают украинскую недвижимость: анализ рынка

На фоне напряженности на украинско-российской границе, в общее инфопространство начала просачиваться паника, связанная со слухами о бегстве нерезидентов из украинской недвижимости.

Портал "Минфин" попытался разобраться, действительно ли нерезиденты устроили распродажу квадратных метров и как это отразится на ценах. Собрали самое главное.

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О массовом побеге говорить рано

Весь прошлый год столичная недвижимость являлась популярным направлением для инвестиций. Украина попала в первую пятерку стран с недооцененными активами, согласно рейтингу Financial Times. И это повлекло за собой повышенный интерес к здешней недвижимости со стороны иностранцев. По подсчетам риелторов, на их долю пришлось около 10% всех продаж. Многие вкладывались в коммерческую недвижимость, а также покупали жилье для сдачи в аренду.

Часть иностранцев, проинвестировавших в первичный рынок, пытаются продать недострой путем отступления прав собственности, –

рассказала руководительница киевского риелторского агентства Best&Seller Ирина Луханина.

По словам вице-президента Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолия Топала, иностранцы действительно продают свою недвижимость в Украине. Но этот процесс начался гораздо раньше, чем обострение конфликта с Россией. Причина скорее в фискальной политике государства.

Налоговая напомнила нерезидентам, что они не могут самостоятельно сдавать свою недвижимость в аренду, а должны нанять финансовую прокладку посредством управляющего. В результате многие решили, что им проще продать здесь имущество и купить, скажем, в Грузии или Испании,

– добавил Топал.

Эксперт уверяет, что никакого всплеска продаж сейчас не наблюдается. Это подтверждает и управляющий партнер KDU Realty Group, инвест-консультант Елена Маленкова. По ее словам, на этот процесс рынок моментально отреагировал бы. Во-первых, появилось бы множество выставленных на продажу объектов, в том числе за отступлением на ранних этапах строительства. А во-вторых, это сразу повлияло бы на цены. Сейчас же на рынке Киева рекордно низкое количество предложений.

Сделок стало меньше, но это сезонная тенденция

Около 70% нерезидентов, инвестирующих в украинскую недвижимость, – бывшие граждане Украины. Остальные 30% – те, кто имеет здесь родственные или дружеские связи.

В первом полугодии 2021 года рынок рос, мотивированный спрос исчерпался и сейчас формируется отложенный спрос, с которым выйдем на весну,

– говорит Анатолий Топал.

Пока что коррекции цен не произошло, но возможность небольшого снижения стоимости квадратного метра все еще остается.

Недвижимость – популярный актив среди инвесторов разного уровня. Правильно зайти на рынок поможет Корпорация Недвижимости РИЕЛ , которая за 18 лет деятельности успешно реализовала более 60 объектов.

Кроме того, многие покупатели присматриваются к альтернативным вариантам для инвестиций. В частности, украинцы рассматривают возможность приобретения имущества за границей. Любимыми направлениями остаются те же Испания, Турция, Германия, США, Хорватия.

При этом она обращает внимание, что в большинстве случаев недвижимость за рубежом в инвестиционных целях покупают те, у кого она уже есть и в Украине. Ведь интереснее Украины нет ни одной страны в плане доходности. У нас недвижимость может дать 7 – 8% годовых. Европейские страны предлагают 2%, максимум – 4%.

Что будет с ценами

Эксперты не исключают: если напряженность на украинско-российской границе и дальше будет расти, количество желающих выйти из украинских инвестиций в недвижимость может возрасти. И это точно отразится на ценах вторичного рынка. При этом они исключают возможность обрушения цен.