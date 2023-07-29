Отняло язык: исторический дом во Флориде имеет так много декора, что вы будете в шоке

Если вы взглянете на интерьер исторического дома во Флориде, то забудете все слова. Он дотла набит старинными предметами.

Дом Baya House расположен в историческом районе города Джексонвилл. Он имеет площадь 395 квадратных метров и оценен в 789 тысяч долларов.

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Мебель и декор на каждом шагу

Нынешние владельцы купили недвижимость в 2011 году. В каждой комнате есть просто удивительное количество декора.

Хозяева "просто приняли тот факт, что эта недвижимость должна быть оформлена в стиле викторианской эпохи, и вот что они сделали. Здесь есть много современной техники, но декор происходит из эпохи с лозунгом "чем больше, тем лучше", – рассказывает агент по листингу. Джоани Хейгз.

Дом вмещает четыре спальни, четыре полноценные ванные комнаты, кухню, гостиную, большой амбар для дворецкого и дополнительную комнату на верхнем этаже.

Избыточное количество декора в каждой комнате / Фото Home FX

"Каждая комната рассказывает отдельную историю. Вещи, которые там есть, были с любовью приобретены со всего мира", – говорит агент.

Несмотря на то, что интерьер сделан в викторианском стиле, это можно легко изменить, приобретя современную мебель. Примером такого минимального обновления есть кухня, в которой декора совсем мало по сравнению с другими комнатами.