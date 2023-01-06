Как оформить рождественский стол: советы от дизайнера интерьеров

Если вы ежегодно сервируете свой рождественский стол одинаково и устали от заезженных решений, возможно, есть смысл нарушить традиции и внести в этот сезон несущественные коррективы.

Дизайнерка интерьеров Берди Фортескью рассказала, как оформить оригинальный стол, который ломает стереотипы и при этом выглядит празднично.

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Продумайте оформление стола, учитывая стиль интерьера столовой

Цвет столового текстиля может дублировать тон краски стен, принты штор, цветочные композиции, которые встречаются в настенных картинах или обоях. Не забудьте об украшениях – они тоже должны совмещаться с общей композицией.



Как оформить рождественский стол / Фото Birdie Fortescue

Интересно будет выглядеть красно-зеленые сочетания посуды вместе с аккуратным букетом с хвойными веточками и калиной. Дополнить стол можно подсвечниками такого же цвета.

Используйте пастельные тона

Пастельные тона могут выглядеть хорошо на праздничном столе, главное – добавить традиционные рождественские элементы, которые подчеркнут, что сейчас сезон зимних праздников.

Центральным элементом такого стола может стать подвешенная ветка елки с минимальными украшениями придающая ему современный вид.



Как оформить рождественский стол / Фото Birdie Fortescue

Как и в предыдущем варианте, добавьте подсвечники, букеты и подставки под тарелки в тон стен. Таким образом, ни один элемент не будет перекрывать другой.

Используйте ранер на стол

Тем, у кого длинный стол дизайнер советует использовать ранер. Дополнить его можно разными вечнозелеными растениями.



Как оформить рождественский стол / Фото Birdie Fortescue

После того как вы разостлали коврик, украсьте его подсвечниками со свечами и асимметричными вазами. Различная высота декора создаст эффект изобилия.

Сочетайте разную посуду

На праздники дизайнер советует заменить простой обеденный сервиз на старинные тарелки, глиняную посуду и столовый набор с деревянными ручками.



Как оформить рождественский стол / Фото Birdie Fortescue

Таким образом вы расширите цветовую палитру и текстур на столе. Завершить отделку можно вышитой скатертью.