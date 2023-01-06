Дизайнерка інтер'єрів Берді Фортескью розповіла, як оформити оригінальний стіл, який ламає стереотипи та при цьому має святковий вигляд.

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Продумайте оформлення столу з огляду на стиль інтер'єру їдальні

Кольори столового текстилю можуть дублювати тон фарби стін, принти штор, квіткові композиції, які зустрічаються в настінних картинах чи шпалерах. Не забудьте про прикраси – вони теж повинні поєднуватися із загальною композицією.



Як оформити різдвяний стіл / Фото Birdie Fortescue

Цікавий вигляд матимуть червоно-зелені поєднання посуду разом з акуратним букетом з хвойними гілочками та калиною. Доповнити стіл можна свічниками такого ж кольору.

Використайте пастельні тони

Пастельні тони можуть мати добрий вигляд на святковому столі, головне – додати традиційні різдвяні елементи, які підкреслять, що зараз сезон зимових свят.

Центральним елементом такого столу може стати підвішана гілка ялинки з мінімальними прикрасами надає йому сучасного вигляду.



Як оформити різдвяний стіл / Фото Birdie Fortescue

Як і в попередньому варіанті, додайте свічники, букети та підставки під тарілки у тон стін. Таким чином жоден елемент не перекриватиме інший.

Використайте ранер на стіл

Тим, у кого довгий стіл дизайнерка радить використати ранер. Доповнити його можна різноманітними вічнозеленими рослинами.



Як оформити різдвяний стіл / Фото Birdie Fortescue

Після того, як ви розтелили килимок, прикрасьте його свічниками зі свічками та асиметричними вазами. Різна висота декору створить ефект достатку.

Поєднуйте різний посуд

На свята дизайнерка радить замінити простий обідній сервіз на старовинні тарілки, глиняний посуд та столовий набір із дерев'яними ручками.



Як оформити різдвяний стіл / Фото Birdie Fortescue

Таким чином ви розширите палітру кольорів та текстур на столі. Завершити оздоблення можна вишитою скатертиною.