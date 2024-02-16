Компенсация за поднаем жилья: сколько получат военные в 2024 году
Источник:АрмияИнформ
Денежную компенсацию за поднаем жилья пересматривают ежегодно, но в 2023-м размер не меняли. Но уже в этом году сумма будет больше.
В этом году компенсацию за поднаем жилья военные будут получать на несколько сотен гривен больше. Все зависит от места расположения помещений.
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Какие компенсации будут в 2024 году
С 1 января этого года по поручению Министра обороны установили следующие размеры компенсаций:
- в Киеве – 4 560 гривен в месяц (на 760 гривен больше, чем в 2023 году);
- в областных центрах – 3 420 гривен (+570 гривен);
- в других населенных пунктах – 2280 гривен (+380 гривен).
Если военные имеют трое и более членов семьи, то суммы компенсации возрастают в полтора раза.
Кто имеет право на компенсацию за поднаем жилья
Компенсации будут выплачивать офицерам, рядовым, сержантам, которые проходят военную службу по контракту, а именно по месту прохождения военной службы согласно приказу командира воинской части.
Если военный уезжает в служебную командировку на более 6 месяцев, право оформить или восстановить документы на получение компенсации имеют его члены семьи.
Компенсацию не выплачивают военнослужащим, которые призваны на военную службу по мобилизации.