Компенсация за поднаем жилья: сколько получат военные в 2024 году

Денежную компенсацию за поднаем жилья пересматривают ежегодно, но в 2023-м размер не меняли. Но уже в этом году сумма будет больше.

В этом году компенсацию за поднаем жилья военные будут получать на несколько сотен гривен больше. Все зависит от места расположения помещений.

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Какие компенсации будут в 2024 году

С 1 января этого года по поручению Министра обороны установили следующие размеры компенсаций:

в Киеве – 4 560 гривен в месяц (на 760 гривен больше, чем в 2023 году);

в областных центрах – 3 420 гривен (+570 гривен);

в других населенных пунктах – 2280 гривен (+380 гривен).

Если военные имеют трое и более членов семьи, то суммы компенсации возрастают в полтора раза.

Кто имеет право на компенсацию за поднаем жилья

Компенсации будут выплачивать офицерам, рядовым, сержантам, которые проходят военную службу по контракту, а именно по месту прохождения военной службы согласно приказу командира воинской части.

Если военный уезжает в служебную командировку на более 6 месяцев, право оформить или восстановить документы на получение компенсации имеют его члены семьи.

Компенсацию не выплачивают военнослужащим, которые призваны на военную службу по мобилизации.