Цьогоріч компенсацію за піднаймання житла військові отримуватимуть на кілька сотень гривень більшу. Усе залежить від місця розташування помешкань.

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Які компенсації будуть у 2024 році

З 1 січня цього року за дорученням Міністра оборони встановили такі розміри компенсацій:

у Києві – 4 560 гривень на місяць (на 760 гривень більше, ніж у 2023 році);

в обласних центрах – 3 420 гривень (+570 гривень);

в інших населених пунктах – 2280 гривень (+380 гривень).

Якщо військові мають троє та більше членів сім'ї, то суми компенсації зростають у півтора раза.

Хто має право на компенсацію за піднаймання

Компенсації виплачуватимуть офіцерам, рядовим, сержантам, які проходять військову службу за контрактом, а саме за місцем проходження військової служби згідно з наказом командира військової частини.

Якщо військовий від'їжджає у службове відрядження на понад 6 місяців, право оформити чи поновити документи на отримання компенсації мають його члени сім'ї.

Компенсацію не виплачують військовослужбовцям, які призвані на військову службу під час мобілізації.