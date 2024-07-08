Людям запретили возвращаться: как выглядит "потерянное село", где никто не живет 80 лет

Тайнхэм в Дорсете стал британской деревней-призраком уже много лет назад. Все началось с того, что во время Второй мировой войны население эвакуировали.

Местных жителей эвакуировали не из-за возможной угрозы военных действий, а потому, что армия заняла землю, чтобы использовать ее для обучения новобранцев. С тех пор дома в Тайнхэме стали превращаться в руины.

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Что известно о "потерянной деревне"

Когда местные принудительно покидали свои дома, то прикрепили к церкви записку: "Пожалуйста, относитесь к церкви и домам бережно. Мы отдали свои дома, где многие из нас жили поколениями, чтобы помочь выиграть войну и сохранить свободу. Когда-нибудь мы вернемся и поблагодарим вас за хорошее отношение к деревне".

И хоть война закончилась, село в дальнейшем осталось в руках армии. Несмотря на кампании, которые проводили местные, им запретили возвращаться.

Деревня-призрак в Дорсете / Фото Michael Dibb

Прошло уже 80 лет, а Тайнхем остается частью школы артиллерии боевых машин. Некоторые старые дома до сих пор целы, но большинство превращается в руины. На выходные он открыт для посещения туристами.

Посетители могут прогуляться по улице The Row, где частично сохранились четыре террасные дома. Также туристы смогут увидеть старую телефонную будку, которую восстановили в 2012 году. В лучшем состоянии – церковь Святой Марии, где даже сохранился интерьер.