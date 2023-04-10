Дешевле, чем авто: в британском городе продают двухкомнатный дом по низкой цене

Дом неподалеку от центра города Сандерленд решили продать по очень низкой цене. Он расположен у пляжа и вмещает две основные комнаты.

Жилье не в самом лучшем состоянии. Новым владельцам придется тщательно убрать дом, а затем еще отремонтировать его. Однако 15 000 фунтов стерлингов за дом – это дешевле, чем стоимость авто. Цена значительно ниже среднего показателя на рынке Британии.

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Дом за 15 тысяч фунтов в Сандерленде

Апартаменты расположены недалеко от центра города Сандерленд и у пляжей, включая Рокер, Сиберн и Саут-Шилдс. Дом вмещает большую главную спальню и кухню. Также есть гостиная с большим диваном, креслами и стеклянным столиком, дровяным камином.



В гостиной нужно убрать, но она не в самом плохом состоянии / Фото North News & Pictures Ltd

Но, невзирая на низкую цену, не все собственники спешат покупать недвижимость. Многих пугает, что дом нуждается в ремонте, мебель в комнатах выглядит устаревшей, есть много хлама, от которого надо избавиться.

Агенты недвижимости считают, что арендная плата за дом может приносить около 400 фунтов стерлингов прибыли в месяц. Так что чуть больше чем через три года владельцы смогут вернуть потраченные деньги, если решат сдавать недвижимость в аренду.



Кухня большого размера / Фото North News & Pictures Ltd

Внешний вид жилья не очень вдохновляет, экстерьер запущен и неухожен. Однако это не сложно исправить. К собственности принадлежит небольшой двор, где можно обустроить зону отдыха или посадить сад.