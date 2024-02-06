Дом за 100 тысяч фунтов: как выглядит очень бюджетное жилье в Англии

В графстве Уилтшир предлагают дом с тремя спальнями всего за 100 тысяч фунтов. Однако приобрести его захочет не каждый, особенно когда увидит ванную комнату.

Поскольку средняя цена за жилье в Великобритании составляет 284 950 фунтов стерлингов, стоимость этого дома является очень низкой. Однако это его не окончательная цена, ведь дом планируют представить на аукционе.

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"Ванная комната заставляет болеть"

Дом можно купить за треть от средней цены на жилье в районе, где он расположен. Однако новым владельцам придется немало над ним поработать. В частности, тщательного ремонта требует ванная комната, которая "заставляет покупателей болеть".

Пользователи онлайн пишут: "Похоже, в этой ванной комнате произошло что-то действительно ужасное. "Требует ремонта" – это мягко сказано".

Внешне он не выглядит слишком потрепанным, однако интерьер действительно шокирует. Внутри очень грязно, стены в ужасном состоянии, как и мебель и сантехника. Кажется, что дом покинули когда-то давно на этапе ремонта. Плюс в том, что в доме нет кучи хлама, который нужно было бы убирать и выбрасывать не один день.

Ванная комната в худшем состоянии / Фото Jam Press

Что касается планировки, то на первом этаже дома есть прихожая, гостиная и кухня-столовая. На втором – три спальни большого размера и отдельный санузел. Также есть передний и задний сад, но с полуразрушенным навесом. К дому проведены все нужно коммуникации: газовое отопление, электричество, вода и канализация.

Дом, который выставят на аукцион 15 февраля, расположен в историческом рыночном городе Дивайзис. Там есть две школы (начальная и средняя), развлекательные заведения, много магазинов и, конечно, большой рынок.