В этом году все как раз заговорили о тренде "кафекор". Главная его идея заключается в том, чтобы создать на кухне уютный уголок для посиделок с семьей и друзьями, как в кафе. Так стоит ли диван на кухне? Думаем, что да. И посмотрим, что говорят дизайнеры.

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Ставить ли диван на кухне: что думают дизайнеры

Кремовая кухня с зеленым диваном / Фото Neptune

Простой ответ: да, если у вас есть место. Длинный ответ таков: сначала рассмотрите все варианты сидений, взвесьте, как и будете ли вы его использовать, и не забудьте выбрать практичную ткань.

В общем кухни теперь неформальные. Дизайнеры говорят, что это "побочный эффект" открытой планировки, где кухня является также столовой, гостиной и иногда офисом. А, возможно, диван – это просто повод посидеть, пока готовится ужин.

Светлая кухня-галерея с зоной отдыха / Фото Davonport

Диван не слишком практичный предмет мебели на кухне. Однако это лучше, чем деревянные стулья.

"Диван на кухне – это не просто хорошая идея... это замечательная идея. Поставить что-то мягкое – это едва ли не лучший способ сделать кухню уютной", – говорит американский дизайнер Александра Азат.

Если места для дивана мало, можно поставить несколько мягких кресел. Эффект будет тот же.