Какой цвет дивана Николь Кидман выбрала для своего интерьера: он всегда будет в тренде

Это цвет, кажется, никогда не исчезнет из списка трендов. И хоть последние несколько лет его выбирали меньше, дизайнеры утверждают, что этот тон вневременной. Именно такого оттенка диван выбрала себе Николь Кидман.

Этот оттенок является одним из самых универсальных и успокаивающих цветов. Очевидно, Николь Кидман и ее муж Кит Урбан также почувствовали эти преимущества.

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Какой диван в доме Николь Кидман и Кита Урбана

Кит Урбан опубликовал видео из комнаты для отдыха, где он сидит на светло-сером бархатном диване. Сразу возле него стоит стол также серого цвета, но более темного оттенка.

Это пространство – это мастер-класс по декорированию серым цветом. Мне нравится выбор различных оттенков серой мебели для создания контраста и визуального интереса,

– говорит британский эксперт по дизайну Дженнифер Эберт.

Кроме того, окружающая среда, проникающая через окно, как будто сочетается с серым, воображаемо добавляя в интерьер зеленого.

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Серый – один из самых стойких нейтральных цветов, и пространство Урбана и Кидман – яркая демонстрация почему: он бывает разнообразен, но всегда успокаивающий,

– добавила Дженнифер Эберт.

Также этот цвет удачно сочетается с синим и всеми прохладными оттенками. Его можно использовать в любом стиле дизайна - от традиционного до современного, от минимализма до максимализма.