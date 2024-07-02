В доме Евы Лонгории стили дизайна сочетании "на шаг вперед". Эксперт по дизайну говорит, что палитру цветов 70-х годов еще никто так стильно не адаптировал к органическому роскошному интерьеру.

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Стильная гостиная Евы Лонгории

Все начинается с основы – прохладного неокрашенного деревянного пола и белых стен. Ее дизайнер соединил с текстурой – с различной современной мебелью середины прошлого века, включая белое махровое кресло и круглый бетонный стол.

Под каплевидной основой есть ковер в стиле 70-х в красном, темно-синем, кремовом и желтом цветах. Это изюминка, что добавляет тепла в цветовую гамму. Бирюзово-желтая картина на стене подчеркивает эти оттенки, а маленькая бронзовая статуя в углу добавляет контраста.

Красная, синяя и желтая цветовая палитра, которую выбрал дизайнер интерьера Евы Лонгории, очень вдохновлена 70-ми годами. В гостиной соединились теплые, максималистские ощущения этой эпохи,

– отмечает Дженнифер Эберт, британский эксперт по дизайну интерьера.

Гостиная Евы Лонгории / Фото из инстаграма актрисы

По мнению дизайнера, теплота и текстура цветов всей мебели создает в гостиной ощущение завершенности и, конечно же, уюта. Эксперт добавляет, что такой дизайн "имеет большой потенциал стать трендом этого года.